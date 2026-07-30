Перша ракетка України Еліна Світоліна перед стартом турніру WTA 500 у Вашингтоні розповіла, що хотіла б зіграти зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом у міксті на US Open.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

Світоліна про участь у міксті на US Open

За словами Еліни, потенційна участь у змаганнях змішаних пар на Відкритому чемпіонаті США з тенісу залежатиме від того, чи отримає їхня пара вайлдкард.

Зараз дивляться

– Ми б із задоволенням зіграли. Подивимося, тому що зараз рейтинг Гаеля не такий високий, як нам би хотілося, тож зачекаємо, можливо, на вайлдкард або ще щось. Побачимо. Зараз формат також трохи змінився порівняно з минулим роком, тому подивимося. Сподіваюся, нам вдасться зіграти. Якщо ні – значить, ні. Таке життя, – сказала вона.

Також Світоліна розповіла, що дуже рада грати на турнірі у Вашингтоні, адже давно у ньому не брала участі.

Вона переконана, що рішення почати хардовий сезон зі змагань у столиці США було правильним рішенням. Еліна вважає, що це чудова можливість знову увійти в ігровий ритм перед великими турнірами в Торонто, Цинциннаті та, звичайно, Нью-Йорку.

До турніру у Вашингтоні Світоліна підійшла, перебуваючи на десятій позиції рейтингу WTA.

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