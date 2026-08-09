Свитолина обыграла американку Анисимову и вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Торонто
- Элина Свитолина вышла в четвертьфинал WTA 1000 в Торонто.
- Это уже четвертый четвертьфинал Свитолиной на турнирах WTA 1000 в 2026 году.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает успешно выступать на турнире WTA 1000 в канадском Торонто.
Об этом сообщает Суспильне Спорт.
Свитолина вышла в четвертьфинал в Торонто: что известно
В матче четвертого круга Свитолина, посеянная под девятым номером, встретилась с восьмой сеяной американкой Амандой Анисимовой.
Первый сет украинская теннисистка начала очень уверенно, поведя 4:0. Американка смогла сократить отставание, но Свитолина довела сет до победы со счётом 6:2.
Во втором сете украинка снова быстро захватила инициативу, выиграв три стартовых гейма, а затем повела 5:1. Несмотря на то, что Анисимова отыграла четыре матчбола и сократила счет до 5:4, Свитолина уверенно подала на матч и завершила встречу победой — 6:4.
Таким образом, украинская теннисистка выиграла матч в двух сетах — 6:2, 6:4.
Эта победа стала для Свитолиной уже пятой в шести личных встречах с американской теннисисткой.
Кто станет следующей соперницей Элины Свитолиной
В четвертьфинале турнира WTA 1000 в Торонто Элина Свитолина сыграет против “нейтральной” Екатерины Александровой.
Российская теннисистка в своём матче четвертого круга сенсационно победила первую ракетку мира Арину Сабаленко.
Для Свитолиной это уже четвертый четвертьфинал на турнирах серии WTA 1000 в 2026 году. Раньше украинка доходила до этой стадии на соревнованиях в Дубае, Индиан-Уэллсе и Риме.
Напомним, что перед выходом в четвертьфинал Элина Свитолина уверенно прошла предыдущие раунды турнира.
В третьем раунде украинка разгромила бывшую россиянку Анастасию Потапову со счетом 6:1, 6:1, а до этого одержала волевую победу над испанкой Джессикой Бузас Манейро.
Также в 1/8 финала турнира вышла Марта Костюк, которая победила американку Мэдисон Киз.