Друга ракетка України Марта Костюк успішно стартувала у парному турнірі WTA 1000 у Цинциннаті у тандемі з американкою Пейтон Стернс.

У першому раунді українка та американка перемогли легендарний дует сестер Серени та Вінус Вільямс.

Костюк та Стернс перемогли сестер Вільямс

Матч тривав 1 годину 19 хвилин, за які українка та американка зробили один ейс та відіграли п’ять із семи брейкпойнтів.

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Першу партію Костюк та Стернс провели дуже впевнено: після обміну геймами вони оформили два брейки та повели 5:1, після чого довели рахунок до перемоги 6:2.

У другому сеті Серена та Вінус перехопили ініціативу та так само з двома брейками взяли гору, але з рахунком 6:1.

На супер тайбрейку Костюк та Стернс швидко створили комфортний запас і повели 8:2. Але сестрам Вільямс вдалося скоротити відставання до 8:7. Втім українка та американка все ж довели зустріч до перемоги – 10:8.

Таким чином, Костюк та Стернс вийшли до другого кола парного розряду в Цинциннаті.

У наступному колі вони зіграють проти сіяного дуету Го Ханью з Китаю та француженки Крістіни Младенович. У першому раунді вони обіграли дует українки Людмили Кіченок та японки Мію Като.

Нагадаємо, напередодні Марта Костюк вийшла до третього кола одиночного турніру в Цинциннаті, обігравши американку Софію Кенін.

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