Друга ракетка України Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

У трьох сетах вона обіграла “нейтральну” Мірру Андрєєву з рахунком 4:6, 6:0, 6:2.

Костюк обіграла Андрєєву у Цинциннаті

Це була четверта зустріч тенісисток цього року та третя перемога Марти. Українка взяла гору над цією атлеткою у Брістолі та Мадриді раніше, але поступилася у півфіналі Ролан Гаррос.

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Загалом спортсменки провели на корті 1 годину та 35 хвилин, за які Костюк сім разів подала навиліт проти одного ейсу в Андрєєвої, а також мала менше подвійних помилок 4:6.

У першій партії ключовим став стартовий програний гейм Костюк на її подачі, коли Андрєєва реалізувала брейк. Другий сет натомість завершився розгромом “нейтральної” атлетки із сухим рахунком 6:0.

У вирішальному сеті Марта вирвалася вперед 4:1, а у восьмому геймі реалізувала з першого разу матчбол.

Костюк – Андрєєва: відеоогляд матчу

У матчі за вихід до півфіналу Костюк зіграє проти американки Коко Гофф. Загалом спортсменки зустрічалися п’ять разів: три перемоги в американки, дві – в українки.

Перед цим Костюк обіграла американку Слоан Стівенс у двох сетах.

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