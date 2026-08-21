Організатори US Open-2026 оголосили розмір призового фонду турніру, який цьогоріч сягне $108 млн та стане найбільшим в історії тенісу.

Про це повідомив офіційний сайт змагань.

Загальний призовий бюджет нинішніх змагань зріс на 20% проти минулорічного, який становив 90 млн. Загалом за дворічний період сума винагород для учасників збільшилася на 44%.

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Переможці одиночної сітки отримають по $5,5 млн. Спортсмени, які програють у стартовому колі, зароблять по $140 тис. Попри поразку у першому колі кваліфікації, тенісисти отримають по $32 тис.

Призовий фонд US Open-2026: одиночний розряд

Перемога: $5,500,000;

Фінал: $2,800,000;

Півфінал: $1,450,000;

Чвертьфінал: $780,000;

Четверте коло: $480,000;

Третє коло: $290,000;

Друге коло: $190,000;

Перше коло: $140,000.

У парному розряді переможці отримають $1 млн на команду. Фіналісти зароблять $500 тис., півфіналісти – $250 тис., а чвертьфіналісти – $125 тис.

Матчі кваліфікації US Оpen-2026 відбудуться 24-27 серпня. Турнір в основній сітці триватиме з 30 серпня до 13 вересня.

В основній сітці US Open-2026 виступлять сім українських тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Дарія Снігур, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Загалом до списку увійшли 102 тенісистки.

Титул чемпіона US Open в одиночному розряді у чоловіків захищатиме іспанець Карлос Алькараc, а в жінок – “нейтральна” Аріна Соболенко.

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