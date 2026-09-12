Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, что квартира её семьи в Одессе была разрушена в результате российского обстрела 12 сентября. По словам спортсменки, в дом попала российская крылатая ракета «Калибр».

Об этом Даяна Ястремская сообщила на своей странице в Instagram.

Российская ракета попала в квартиру Даяны Ястремской

Теннисистка опубликовала несколько видео, на которых показала последствия вражеской атаки. На кадрах видны значительные повреждения многоэтажного дома в Одессе и разрушенная квартира ее семьи.

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— Эта ночь… Эта квартира принадлежала нашей семье. Вот как выглядит “русский мир”. Прямой удар крылатой ракеты Калибр. Российская ракета разрушила нашу квартиру в Одессе. Единственное, что уцелело — полотенце с Ролан Гарроса, — написала спортсменка.

Напомним, в ночь на 12 сентября Россия нанесла удар по Одессе. В результате атаки был повреждён многоэтажный жилой дом, верхние этажи которого полностью разрушены.

Взрывная волна повредила соседние жилые дома и газопровод низкого давления.

На данный момент известно о 37 пострадавших. Среди них — пятимесячный ребенок и семнадцатилетний юноша.

Фото: Даяна Ястремская

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