В ночь на 12 сентября Россия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 12 сентября: что известно

В ночь на 12 сентября, начиная с 18:00 11 сентября, российские войска совершили комбинированную атаку на Украину. Основным направлением удара стала Одесская область.

Сейчас смотрят

Для атаки противник применил:

баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 — пуски осуществлялись из Воронежской и Ростовской областей РФ и временно оккупированного Крыма;

восемь крылатых ракет морского базирования Калибр

шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69 — из воздушного пространства над Черным морем;

129 ударных БпЛА типа Shahed, S8000 Бандероль и дронов-имитаторов типа Пародия. Около половины запущенных Shahed были реактивными.

Дроны летели из районов Курска и Орла в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным на 08:30, противовоздушная оборона сбила или нейтрализовала 110 воздушных целей:

шесть крылатых ракет Калибр;

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

одну S8000 Бандероль;

101 вражеский БпЛА типа Шахед, Гербера и дроны других типов.

При этом зафиксированы попадания российских ракет и ударных беспилотников в 20 местах. Еще в четырех местах упали обломки сбитых целей.

Напомним, что в Одессе в результате ночной атаки повреждена жилая застройка. В одном из многоэтажных домов разрушены верхние этажи, повреждены соседние дома и газопровод.

По другому адресу повреждены еще три жилых дома, один из которых разрушен полностью.

По последним данным, в Одессе пострадали как минимум 23 человека, среди них — пятимесячный ребенок. На местах ударов продолжаются аварийные работы.

Запорожье ночью тоже подверглось атаке беспилотников. Один из дронов попал в жилой район, разрушив дом. Погибли 64-летняя женщина и 37-летний мужчина, еще четверо людей пострадали.

По состоянию на 08:30 атака продолжалась, в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 662-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.