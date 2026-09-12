Українська тенісистка Даяна Ястремська розповіла, що квартира її родини в Одесі була зруйнована через російський обстріл 12 вересня. За словами спортсменки, у будинок влучила російська крилата ракета Калібр.

Про це Даяна Ястремська повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Російська ракета влучила в квартиру Даяни Ястремської

Тенісистка оприлюднила кілька відео, на яких показала наслідки ворожої атаки. На кадрах видно значні пошкодження багатоповерхового будинку в Одесі та зруйновану квартиру її родини.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

– Ця ніч… Ця квартира належала нашій родині. Ось як виглядає “руський мир”. Прямий удар крилатої ракети Калібр. Російська ракета зруйнувала нашу квартиру в Одесі. Єдине, що вціліло – рушник із Ролан Гарросу, – написала спортсменка.

Нагадаємо, у ніч проти 12 вересня Росія завдала удару по Одесі. Унаслідок атаки було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, верхні поверхи якого повністю зруйновані.

Вибухова хвиля пошкодила сусідні житлові будинки та газопровід низького тиску.

Наразі відомо про 37 постраждалих. Серед них – п’ятимісячна дитина та сімнадцятирічний юнак.

Фото: Даяна Ястремська

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