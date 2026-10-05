В 2027 году WTA и ATP уравняют призовые выплаты для женщин и мужчин на всех совместных турнирах серии 1000.

Об этом WTA сообщила в презентации нового календаря сезона.

Призовые WTA и ATP на турнирах серии 1000 будут уравняны

Дискуссия о финансовом равенстве в теннисе продолжается со времени основания WTA в 1973 году. Четыре турнира серии Grand Slam и ключевые соревнования категории 1000 (Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид, Пекин) уже выплачивают мужчинам и женщинам одинаковые призовые.

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С 2027 года к этой практике присоединятся и остальные турниры WTA 1000 – Рим, Канада и Цинциннати.

В WTA это решение назвали знаковым для профессионального тенниса. Глава ассоциации Валери Камилло подчеркнула, что оно отражает фундаментальные ценности, заложенные еще при создании женского тура.

— Достижение равных призовых во всех турнирах серии WTA 1000 является важным этапом для тенниса. Это демонстрирует неизменную приверженность WTA лидерству в спортивной отрасли в обеспечении наших спортсменок конкурентного и финансового равенства, а также свидетельствует о неизменности основополагающей концепции WTA, – сказала Камилло.

Среди турниров, которые уравняют призовые, – соревнования в Риме. Итальянский тысячник планировал паритет еще в 2025 году, но замысел так и не был реализован.

Диспаритет в Риме имеет для WTA особое значение. Именно Italian Open 1970 года подтолкнул одну из основательниц тура, Билли Джин Кинг, к борьбе за равенство: за победу ей выплатили $600, тогда как чемпиону мужского турнира Илие Настасе – $3 500.

Кроме того, количество обязательных турниров WTA 500 для теннисисток из топ-50 рейтинга сократят с шести до четырех. Таким образом, в 2027 году их базовая программа будет состоять из 14 соревнований WTA и четырёх турниров серии Grand Slam.

Новую структуру разработал Совет по архитектуре тура – рабочая группа из теннисисток, организаторов и представителей WTA под руководством третьей ракетки мира Джессики Пегулы.

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