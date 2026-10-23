15-річна українська тенісистка Поліна Скляр не змогла вийти до півфіналу юніорського Підсумкового турніру (WTT Junior Finals), що триває у китайському Ченду.

У третьому турі групового етапу вона поступилася другій ракетці світу серед юніорок чешці Яні Ковачковій із рахунком 2:6, 1:6.

Скляр не вийшла до плейоф WTT Junior Finals

Українка стартувала на турнірі з перемоги над американкою Дженей Престон у у трьох сетах 3:6, 6:4, 6:4.

Зараз дивляться

Проте у другому матчі поступилася “нейтральній” Марії Макаровій у двох сетах 2:6, 1:6. Цю тенісистку українка цьогоріч перемагала у матчі чвертьфіналу на юніорському Вімблдоні.

Заключний матч групи проти чешки Ковачкової також завершився для Скляр поразкою з таким же рахунком, як і проти Макарової – 2:6, 1:6.

За результатами виступів в групі Поліна посіла третє місце і продовжить змагання за місця з п’ятого по восьме.До півфіналу з її квартету вийшли Ковачкова та Макарова. Матчі відбудуться 24-25 жовтня.

Нагадаємо, що Скляр стала третьою українською тенісисткою, яка кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTT, після Марти Костюк (титул у 2017 році) та Дарії Снігур (фінал у 2019 році).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.