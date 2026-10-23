Українка Скляр не вийшла до півфіналу юніорського Підсумкового турніру
- Поліна Скляр програла чешці Яні Ковачковій у третьому матчі групового етапу WTT Junior Finals із рахунком 2:6, 1:6.
- Українка посіла третє місце у своїй групі та змагатиметься за підсумкові місця з п’ятого по восьме.
15-річна українська тенісистка Поліна Скляр не змогла вийти до півфіналу юніорського Підсумкового турніру (WTT Junior Finals), що триває у китайському Ченду.
У третьому турі групового етапу вона поступилася другій ракетці світу серед юніорок чешці Яні Ковачковій із рахунком 2:6, 1:6.
Скляр не вийшла до плейоф WTT Junior Finals
Українка стартувала на турнірі з перемоги над американкою Дженей Престон у у трьох сетах 3:6, 6:4, 6:4.
Проте у другому матчі поступилася “нейтральній” Марії Макаровій у двох сетах 2:6, 1:6. Цю тенісистку українка цьогоріч перемагала у матчі чвертьфіналу на юніорському Вімблдоні.
Заключний матч групи проти чешки Ковачкової також завершився для Скляр поразкою з таким же рахунком, як і проти Макарової – 2:6, 1:6.
За результатами виступів в групі Поліна посіла третє місце і продовжить змагання за місця з п’ятого по восьме.До півфіналу з її квартету вийшли Ковачкова та Макарова. Матчі відбудуться 24-25 жовтня.
Нагадаємо, що Скляр стала третьою українською тенісисткою, яка кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTT, після Марти Костюк (титул у 2017 році) та Дарії Снігур (фінал у 2019 році).