Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала своих соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA 2026 года.

Об этом стало известно после того, как WTA обнародовала результаты жеребьевки.

Итоговый турнир WTA 2026: результаты жеребьевки

Восемь участниц Итогового турнира WTA разделили на две группы по четыре теннисистки. На групповом этапе каждая сыграет по три матча. Две лучшие теннисистки из каждого квартета выйдут в плей-офф.

Сейчас смотрят

По результатам жеребьёвки Элина Свитолина попала в группу 2, которую возглавила «нейтральная» Арина Соболенко, являющаяся второй ракеткой мира.

Группа 1

Елена Рыбакина (Казахстан, 1);

Коко Гофф (США, 4);

Джессика Пегула (США, 5);

Линда Носкова (Чехия, 8);

Группа 2

Арина Сабаленко (2);

Мирра Андреева (3);

Элина Свитолина (Украина, 6);

Каролина Мухова (Чехия, 7).

Напомним, Элина Свитолина впервые с 2019 года квалифицировалась на итоговый турнир WTA. Украинка дважды играла в финале этих соревнований: в 2018 году она стала победительницей, а в 2019-м — уступила австралийке Эшли Барти.

Всего четыре теннисистки, которые выступят в 2026 году на турнире, в предыдущие годы доходили до финала WTA Finals. Это Джессика Пегула, Коко Гофф, Арина Сабаленка и Элина Свитолина.

Первой запасной на турнире станет ещё одна украинская теннисистка — Марта Костюк. Если одна из участниц снимется с соревнований, её заменит именно Костюк.

Итоговый турнир WTA (WTA Finals) пройдет с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.