Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася суперниць на стадії групового етапу Підсумкового турніру WTA 2026 року.

Про це стало відомо після того, як WTA оприлюднила результати жеребкування.

Підсумковий турнір WTA 2026: результати жеребкування

Вісім учасниць Підсумкового турніру WTA розділили на дві групи по чотири тенісистки. На стадії групового етапу кожна зіграє по три матчі. Дві найкращі тенісистки з кожного квартету вийдуть до плейоф.

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За результатами жеребкування Еліна Світоліна потрапила до групи 2, яку очолила “нейтральна” Аріна Соболенко, яка є другою ракеткою світу.

Група 1

Олена Рибакіна (Казахстан, 1);

Коко Гофф (США, 4);

Джессіка Пегула (США, 5);

Лінда Носкова (Чехія, 8);

Група 2

Аріна Сабалєнка (2);

Мірра Андрєєва (3);

Еліна Світоліна (Україна, 6);

Кароліна Мухова (Чехія, 7).

Нагадаємо, Еліна Світоліна вперше з 2019 року кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA. Українка двічі грала у фіналі цих змагань: у 2018 році вона стала переможницею, а у 2019-му – поступилася австралійці Ешлі Барті.

Загалом чотири тенісистки, які виступлять у 2026-му на турнірі, у попередні роки доходили до фіналу WTA Finals Це Джессіка Пегула, Коко Гофф, Аріна Сабалєнка та Еліна Світоліна.

Першою запасною на турнірі стане ще одна українська тенісистка – Марта Костюк. Якщо одна з учасниць зніметься зі змагань, її замінить саме Костюк.

Підсумковий турнір WTA (WTA Finals) відбудеться з 8 до 15 листопада в американському Індіан-Веллсі.

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