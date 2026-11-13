Украинская теннисистка Марта Костюк потерпела третье поражение на Итоговом турнире WTA, уступив в двух сетах американке Коко Гауфф.

Матч завершился поражением украинки со счетом 4:6, 5:7.

Для украинки это поражение стало седьмым подряд, что является самой длительной серией неудач в ее карьере. Предыдущая неудачная серия Костюк составляла шесть матчей.

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Костюк проиграла Гауфф

Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты, за которые Костюк сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

У Гауфф также один эйс, девять двойных ошибок и шесть из десяти реализованных брейк-пойнтов.

Первый сет складывался для Марты непросто. Уступая 2:5, она была вынуждена взять медицинский тайм-аут из-за боли в запястье правой руки. После возвращения на корт украинка взяла два гейма, но Гауфф все же довела сет до победы.

В начале второго сета Костюк вышла вперед 3:0, после чего помощь врачей понадобилась уже Гауфф — из-за дискомфорта в пояснице и области тазобедренного сустава. Возобновив игру, американка сравняла счёт, однако украинка увеличила отрыв до 5:1.

Однако сравнять счет по сетам Марте не удалось. Гауфф выиграла следующие шесть геймов, сделав три брейка, и закрыла сет.

Костюк — Гофф: видеообзор матча

Таким образом, Марта завершила выступления на Итоговом турнире WTA с тремя поражениями. В целом на турнирах украинка в последний раз побеждала еще в 1/16 финала US Open.

На этом сезон для Костюк завершился. Он стал самым успешным для Марты за всю карьеру в женском туре. Украинка дошла до двух полуфиналов турниров Большого шлема – Ролан Гаррос и Уимблдон, а также завоевала титул WTA 1000 в Мадриде.

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