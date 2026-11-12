Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA.

В трех сетах она обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Свитолина победила Мухову

Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут, за которые Элина трижды подала на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов.

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У ее соперницы – четыре эйса, восемь двойных ошибок и три из семи реализованных брейк-пойнтов.

Свитолина активно начала матч, но после выигранного стартового гейма уступила инициативу и проиграла пять из шести следующих. В восьмом гейме Элина отыграла два сет-пойнта и сделала брейк, но затем проиграла на своей подаче.

В перерыве обеим теннисисткам понадобилась помощь медиков. Элина взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой, а Каролина вышла на второй сет с повязкой на запястье.

Во втором сете Свитолина повела в счете, выиграв пятый гейм на подаче соперницы. В седьмом гейме украинка взяла еще одну подачу чешки, после чего сравняла счет по сетам.

В решающем третьем сете Свитолина захватила инициативу в третьем гейме, реализовав брейк-пойнт, а затем увеличила свое преимущество еще одним брейком.

Свитолина — Мухова: видеообзор матча

Таким образом, украинка взяла реванш у чешской теннисистки за поражение в полуфинале турнира WTA 500 в Штутгарте в апреле и обыграла ее в четвертый раз за пять встреч.

Для Свитолиной это четвертое участие в WTA Finals и первое с 2019 года, когда она дошла до финала турнира в Шэньчжэне в статусе действующей чемпионки.

После победы над Муховой Элина сохраняет шансы на выход в полуфинал. В пятницу Свитолина сыграет в заключительном третьем групповом раунде против Арины Соболенко.

Напомним, в первом раунде группового этапа Свитолина уступила “нейтральной” Мирре Андреевой.

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