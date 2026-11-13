Перша ракетка України Еліна Світоліна у заключному матчі групового раунду на Підсумковому турнірі WTA обіграла “нейтральну” Арину Соболенко та з другого місця вийшла до півфіналу змагань.

Перемогу українка здобула перемогу у трьох сетах з рахунком 6:3, 3:6, 6:1.

Світоліна перемогла Соболенко

Тенісистки провели на корті 1 годину та 55 хвилин, за які Еліна шість разів подала навиліт, припустилася дев’яти подвійних помилок та реалізувала шість із востми брейкпойнтів.

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У її суперниці один ейс, три подвійні помилки та чотири із 11 реалізованих брейкпойнтів.

У стартовій партії Соболенко розпочала з брейку, але Еліні вдалося відновити паритет у четвертому геймі. Вирішальною стала подача “нейтральної” у восьмому геймі, яку взяла Світоліна. Після цього українка подала на сет.

У другій партії Еліна двічі програла на своїй подачі, дозволивши суперниці піти у відрив 5:1. Проте подача на сет для громадянки Білорусі обернулася брейком з боку Світоліної. Еліна скоротила відставання до 3:5, але Соболенко все ж зрівняла за сетами.

Вирішальна партія розпочалася з програної подачі українки, після чого Світоліна взяла наступні шість геймів, зробивши три брейки.

Востаннє Світоліна перемагала Соболенко ще у 2020 році у Страсбурзі. Загалом, за вісім очних зустрічей це лише друга перемога Еліни над цією “нейтральною”.

У півфіналі Підсумкового турніру WTA Світоліна зіграє проти представниці Чехії Лінди Носкової, яка виграла свою групу. Також в іншому матчі півфіналу зустрінуться американка Джессіка Пегула та громадянка Росії Мірра Андрєєва.

Нагадаємо, у другому турі групового етапу Світоліна обіграла чешку Кароліну Мухову у трьох сетах, зробивши камбек.

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