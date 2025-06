Летние концерты, фестивали и стендапы: куда пойти в Киеве в июне 2025 года

На июнь 2025 года в Киеве запланирован ряд концертов, фестивалей и событий, охватывающих почти все музыкальные жанры, настроения и аудитории.

Первый месяц лета обещает быть насыщенным и разнообразным: от 10-летия группы Adam до масштабного пивного фестиваля, от концерта Kola до фольклорного обряда Купала, от искренних песен Pianoбоя до стендапа, который рассмешит даже самого серьезного зрителя.

Куда стоит пойти в Киеве в июне 2025 года — афишу событий смотрите далее в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Концерт Миши Крупина

Миша Крупин возвращается на сцену культурного пространства Вява с новой программой. Бешеная романтика, которая сочетает в себе любовь, разлуку и немного беспорядка. Его музыка — это жанр сам по себе. Будут любимые песни Пароль, У нашому місті, а также новые премьеры.

Когда: 6 июня, 18:00 — открытие дверей, 20:00 — начало

Где: пространство Вява (ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1)

Вход: 400 — 1 000 грн

Objectiv (UK) на APLAY x ХОВАНКА

Две сцены, десятки артистов, световые инсталляции, искусство и громкая электроника среди зеленого сада. Хедлайнер главной сцены — британский продюсер Objectiv, один из самых ярких представителей новой школы драм-н-бейса: жесткий, техничный, бескомпромиссный. Ему компанию составят Diff!rant, Buzzkeeper, AlterVS, Jike и Votuma, а на сцене ХОВАНКА выступят Hodynenko, RB4K, TRNGLM, Dub.In.Sky, Badwor7h и eazee.

Когда: 7 июня, 15:00 — открытие дверей, 15:00 — начало

Где: пространство Вява (ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1)

Вход: 500 грн

Концерт Adam

Поп-группа Adam празднует 10-летие концертом под открытым небом в культурном пространстве Вява. Это будет музыкальная ода любви — искренняя, немного театрализованная, с хитами, которые стали саундтреками жизни. На сцене — Михаил Клименко и его муза Саша Норова, а также премьеры из альбома Культурное диско.

Когда: 8 июня, 17:00 — открытие дверей, 19:00 — начало

Где: пространство Вява (ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1)

Вход: 450 — 1 000 грн

Концерт Brykulets

Brykulets представляет новый альбом Лучше чим твій бивший. Это сочетание диско-драйва, искренних текстов о любви и верности и фирменного звучания с духовыми и синтезаторами. Это альбом, который зовет танцевать, грустить и снова любить — без условий и границ.

Когда: 13 июня, 18:00 — открытие дверей, 20:00 — начало

Где: пространство Вява (ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1)

Вход: 400 — 1 000 грн

Концерт Ten Walls

Ten Walls, известный в мире благодаря гипнотическому хиту Walking with Elephants, возвращается с уникальным выступлением в культурном пространстве Вява. Его авторский стиль — это глубокие биты, магнетические мелодии и элементы оркестрового звучания, создающие атмосферу путешествия сквозь эмоции. Это эпическая музыка, которая вдохновляет.

Этот ивент объединит сразу две сцены, полный лайнап из десяти артистов и мощное техническое оснащение. Вместе с Ten Walls в частности выступит Feelmark — гость из Одессы, резидент клубов Ibiza Beach Club, Fancy Room и Caleton, чья музыка звучит в топах Beatport еще с 2019 года; Neumateria — киевский саундпродюсер, основатель проектов REZO EVENTS и FULL ROOM; Sagan — продюсер с международным именем, резидент Spinnin’ Records, Hexagon и Revealed, чья энергия future house прокачивает как большие фестивальные площадки, так и камерные клубы; DIANA JO — диджейка и продюсер, частая гостья многих клубов и фестивалей Украины, среди которых Heaven, Skybar, Wave, Kureni, KV54, Alchemist.

Когда: 14 июня, 15:00 — открытие дверей, 15:00 — начало

Где: пространство Вява (ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1)

Вход: 250 — 500 грн

Концерт Kadnay

Инди-электро-поп группа Kadnay презентует во Вьява альбом Квітами на глибині — музыкальную исповедь, полную чувственности, сомнений и силы. В каждом треке — искренность, любовь и поиск себя. На open-air концерте будут звучать как новые композиции, так и хиты Відпусти, Станемо тишею, Disco Girl, Santiago и другие.

Когда: 15 июня, 17:00 — открытие дверей, 19:30 — начало

Где: пространство Вява (ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1)

Вход: 400 — 1 000 грн

Шоу Stadium Family

Шоу с элементами стендапа, квеста и детектива, где зрители становятся частью интриги. Импровизация, загадки, командное взаимодействие и неожиданные повороты с участием Ивана Кухарчука, Анастасии Ткаченко, Фимы Константиновского, Сергея Середы, Кирилла Ганина и Андрея Рыбака.

Когда: 17 июня, 17:00 — открытие дверей, 19:00 — начало

Где: пространство Вява (ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1)

Вход: 500 — 850 грн

Stand-up

Четыре мощных голоса украинского стендапа в одном шоу: Алла Волкова — первая комикеса, собравшая Дворец спорта, Андрей Бережко — звезда Рофлов и Тик Ток Патруля, Павел Пинчук — мастер точного юмора “из народа” и Богдан Письменко — один из самых смелых голосов современного стендапа.

Когда: 18 июня, 18:00 — открытие дверей, 20:00 — начало

Где: пространство Вява( ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1)

Вход: 350 — 800 грн

Фестиваль Купала

Празднование Ивана Купала — одна из древнейших украинских традиций. В течение двух дней Вява превратится в живое этнопространство: с плетением венков, рассказами о русалках, мастер-классами по гончарству и кузнечному делу, школами народного танца и ремесленной ярмаркой. Хедлайнеры праздника: украинская фолк-панк рок группа Yurcash и амбассадорка бандуры в Украине и мире — Марина Круть.

Когда: 21-22 июня, 13:00 — открытие дверей, 23:00 — начало

Где: пространство Вява (ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1)

Вход: 350 — 1 000 грн

Концерт Pianoбой

Дмитрий Шуров и Pianoбой полным составом выступят в культурном пространстве Вява с обновленной программой, которая затронет самые глубокие эмоции. В концерте — любимые хиты (Полуничне Небо, Кохання, Шампанські Очі), премьеры, импровизации с публикой и пронзительная скрипка Моисея Бондаренко. Это будет вечер искренней музыки, живого звучания, фирменного пианино и силы, которую дарит общая радость под открытым небом.

Когда: 26 июня, 18:00 — открытие дверей, 20:00 — начало

Где: пространство Вява (ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1)

Вход: 450 — 800 грн

Garden Beer Weekend #5

В конце июня культурное пространство Вява превратится в главную площадку пивной культуры столицы. В течение трех дней здесь можно будет не только дегустировать десятки сортов крафта, но и узнать больше о нем из лекций, панельных дискуссий и живого общения с пивоварами. В программе — выступления групп, диджеев, образовательные события, аукционы, конкурсы, подарки и фирменный мерч.

Когда 27 июня — 16:00-22:00, 28 июня — 13:00-22:00, 28 июня — 13:00-22:00, 28 июня — 13:00-22:00

Где: пространство Вява (ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1)

Вход: 300 — 950 грн

Выставка Ти є

В пространстве В’ява на ВДНХ стартовал художественный проект Ти є. В его основе — работы современных украинских художников, которые через собственные истории и визуальные высказывания осмысливают тематику потери дома, поиска новой идентичности, памяти и присутствия.

В течение сезона в рамках проекта также состоятся тематические события, среди которых — совместное мероприятие с Крымской платформой, встреча с восточниками от проекта Дикий восток, мастер-класс Нарисуй мне дом от художницы Тамары Турлюн.

Когда: выставка продлится до 13 октября

Где: пространство Вява (ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1)

Концерт Kola

На летней террасе ТРЦ River Mall Kola исполнит любимые песни миллионов слушателей: Salut papa, Титанік, Літачок, Біля серця, Чи разом, Дотиками. Для артистки музыка — это возможность поддержать и вдохновить людей, прикоснуться к их сердцам.

— Моя музыка — это часть меня. Она простая, открытая, и именно поэтому, наверное, так легко с ней находят общий язык. Когда мы встречаемся на концертах, я чувствую, что мы все — одна большая семья. Это наши мгновения вместе, — отметила Kola.

Когда: 22 июня, 19:00

Где: летняя терраса River Mall (Днепровская набережная, 12)

Вход: 900 — 3 200 грн

Спектакль Основной инстинкт

Звездный состав актеров представляет зрителям невероятный спектакль о любви. Основной инстинкт — это история мужчины, который привык, что женщины перед ним преклоняются. Однако его ждет встреча, которая заставит посмотреть на все другими глазами.

На сцену выйдут Тарас Цымбалюк, Ольга Сумская, Наталка Денисенко, Владимир Горянский, Skylerr (Валерия Кудрявец), Тимур Асланов.

Когда: 23 июня, 19:00

Где: МЦКИ Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1)

Вход: 450 — 1 990 грн

Фестиваль электронной музыки Svet

27-28 июня SVET проведет в Киеве масштабный двухдневный фестиваль электронной музыки. Событие состоится на Арт-завод Платформа — крупнейшем креативном кластере Украины.

Два дня — с уникальной энергетикой, насыщенной программой, мировыми хедлайнерами и самым большим экраном с впечатляющим визуалом. В лайн-апе фестиваля:

Икона техно-сцены Oliver Huntemann

Lehar — артист лейблов Afterlife и Diynamic

Odyssay Live: чувственный вокал в сочетании с электронной музыкой

Kostyn (Beat Inside), Cherry, R.A.N — специальное визуальное шоу

И еще более 15 артистов на двух сценах

Когда: 27 июня — начало мероприятия в 16:00; 28 июня — начало в 15:00

Где: Арт-завод Платформа (ул. Якова Гниздовского, 1-А)

Вход: 800 — 39 000 грн

Концерт Parfeniuk

29 июня Parfeniuk выступит на летней террасе ТРЦ Gulliver и зарядит зрителей неуемной энергией.

Певец ворвался в украинскую музыку с хитом Провела екскурсію, закрепил позиции дебютным альбомом Врубай и уверенно собирает вокруг себя целое поколение слушателей.

Когда: 29 июня, 19:00

Где: летняя терраса Gulliver (Спортивная площадь, 1-А)

Вход: 750 — 3 000 грн

FueGo Orchestra с программой Танго свободы

Музыка Астора Пьяццоллы, рок- и попхиты в стиле танго, поэзия и театральные монологи Андрея Пермякова — выступление FueGo Orchestra объединит музыку, слово и сценическое действие в единую эмоциональную историю о любви, борьбе и свободе.

Когда: 4 июня, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8, корпус 7)

Вход: 390 — 590 грн

Благотворительные концерты #НаШапку

#НаШапку — серия благотворительных концертов для поддержки БФ Свої с участием талантливых музыкантов и художников. Через творчество собираются средства для украинских защитников — на костные импланты, которые помогают спасать жизни.

5 июня Павел Гудимов вернется на сцену после длительной паузы. Вместе с Юрием Рокецким и Олесем Целюхом музыкант сыграет любимые песни группы Гудимов и презентует новое.

12 июня Марк Токарь и Марьяна Садовская с уникальным перформансом на грани джаза, театра и фольклора. Он — контрабасист мирового уровня и доброволец ВСУ, она — композитор, певица и основательница инициативы Art Against War.

19 июня рокенрольные одесситы Epolets — яркие, талантливые, драйвовые и отчаянные. В программе прозвучат хиты и новый альбом Гармония хаоса. Часть сборов — на помощь подразделению барабанщика группы Игоря Смирнова (3 ОШБр).

26 июня Валерий Харчишин и Odyn — камерный вечер, где соединятся рок и лирика, опыт и юность. Лидер группы Друга Ріка и молодой исполнитель встретятся на сцене, чтобы сыграть щемящий акустический сет — песни о любви, силе и надежде.

На события действует свободный вход, во время мероприятий организаторы собирают донаты и проводят аукционы.

Когда: 5, 12, 19 и 26 июня

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8, корпус 7)

Вход: свободный

Шоу серии Короли Трибьютов

Короли Трибьютов — серия еженедельных концертов, посвященных легендарным мировым артистам. Вживую звучат хиты, которые изменили ход музыкальной истории — от классики рока до поп-иконы. Это возможность услышать любимые песни вживую и почувствовать дух великих сцен.

8 июня группа So What сыграет самые мощные композиции Metallica. 15 июня кавер-бэнд Fireball подарит вечер с хитами Queen, воссоздавая магию легендарной группы. 22 июня группа Jack London и вокалист Вадим Разумный исполнят самые известные песни Эда Ширана.

Хиты Queen и Scorpions

Во время шоу Пашина 20. Битва Имен на сцене будут звучать самые известные песни Queen и Scorpions в исполнении украинских артистов. Зрители будут не только слушать музыку, но и участвовать в выборе победителя вечера.

Ведущий события — радиоведущий и шоумен Павел Шилько (DJ Паша) — расскажет увлекательные истории о звездах, добавляя атмосфере особого настроения.

Когда: 9 июня, 18:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8, корпус 7)

Вход: 290 — 650 грн

Интеллектуальная игра Бам Quiz

Серия драйвовых игр БАМ QUIZ — формат интеллектуального паб-квиза, который проходит каждый вторник (10, 17 и 24 июня) в Pepper’s Club.

К участию приглашаются команды и индивидуальные игроки. Гостей ждут 8 разноплановых раундов, вопросы на смекалку, знания и логику, интересные истории, подарки и вечер с хорошим настроением.

Летний джаз

Summer Jazz — это программа легендарных хитов Фрэнка Синатры, Тони Бенетта, Нэта Кинг Коула, Луи Армстронга и других.

Программу исполнит состав из ведущих украинских джазменов — Kyiv Jazz Quintet — в атмосфере уюта, живого звука и ощущения настоящего джазового клуба. Вечер живой музыки, уюта и атмосферных интерпретаций.

Когда: 16 июня, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8, корпус 7)

Вход: 200 — 490 грн

Алексей Коган & Jazz in Kyiv Band

Виртуозные джазмены представят программу Viva Latina с музыкой Бразилии, Кубы, Доминиканы и Аргентины — от классических произведений latin jazz до современных композиций. Вечер дополнит авторская подача Алексея Когана — джазового эксперта и ведущего.

Когда: 18 июня, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8, корпус 7)

Вход: 390 — 690 грн

Tarantino Music show

На Tarantino Music Show группа Kaska Records Band исполнит узнаваемые саундтреки из культовых фильмов Квентина Тарантино — среди них Misirlou, Bang Bang, After Dark, Girl, You’ll Be a Woman Soon.

Специально созданная визуальная часть шоу перенесет гостей в знаковые сцены из Криминального чтива, Убить Билла и других лент режиссера.

Когда: 29 июня, 18:30

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8, корпус 7)

Вход: свободный

Вечер хитов Оззи Осборна

Энергия, драйв и культовые хиты Оззи Осборна — группа Pentagon мастерски воссоздаст композиции легендарного рок-артиста. Вживую от Crazy Train до Paranoid — музыканты создадут атмосферу рок-концерта, а гостей ожидает незабываемое музыкальное впечатление.

Когда: 30 июня, 19:00

Где: Pepper’s Club (ул. Князей Острожских, 8, корпус 7)

Вход: 350 грн

Танцевальные вечера в Pepper’s Club

6 и 21 июня — мелодичные и мощные хиты в исполнении Tokyo live band; 7 июня — вечер живой музыки и зажигательных танцев с Jolly Band; 13 июня — драйв и харизма от Real Band; 14 июня — чувственные хиты и мощный женский вокал от Stories live band; 20 июня — энергия рока и дуэт вокалистов группы No Comments; 27 июня — классика рока и хиты прошлого века с Pentagon; 28 июня — взрывное настроение и живой звук от F.L.I.R.T live band. Вход на события свободный.

Спектакли театра Черный Квадрат

В 1991 году театр Черный Квадрат заявил о себе как независимый и новаторский театр — и уже более десяти лет подряд еженедельно собирает зрителей на спектакли в Caribbean Club.

Это искренние, остроумные и актуальные истории о современных людях: 4 июня — Слева от разлуки, 7 июня — Секс. Временно доступен, 11 июня — Медовый месяц, 14 июня — Игры для взрослых, 18 июня — Азбука секса от А до Я, 21 июня — Предварительные ласки, 25 июня — Голая правда, 28 июня — Кто кого хочет… ?.

По промокоду KVADRAT10 — скидка 10% на все спектакли. Спектакли исполняются на украинском языке. События каждую среду вечером и в субботу днем. Описание спектаклей на сайте.

Когда: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 и 28 июня

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: от 390 грн

Caribbean Disco Party

Драйвовая атмосфера и вечер без перерывов на отдых: возвращение легендарных танцевальных вечеров Caribbean Disco Party.

Гостей ждет зажигательная атмосфера и танцы. В программе — живая музыка в исполнении кавер-групп TOKYO, F.L.I.R.T., REAL и NO COMMENTS, а также танцевальные сеты от DJ Mustafaev с лучшими хитами последних десятилетий.

Когда: 7, 14, 21 и 28 июня

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 290 — 590 грн

Мюзикл в формате динер-шоу — Варьете Рояль

Варьете Рояль — уникальное клубное шоу, которое более пяти лет дарит зрителям мир фантазии, красоты и ярких эмоций. В билет входит посещение шоу и бутылка просекко или вина на двоих.

Номера ставят хореографы Танцев со звездами. Звездная вокалистка — Lida Lee. Среди гостей варьете были десятки украинских артистов — среди них Олег Фагот Михайлюта, Евгений Галич, Олег Скрипка, Злата Огневич, Kadnay и Евгений Хмара.

Когда: 13 и 27 июня

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 1 090 — 2 490 грн

Sex Improv

Шоу Sex Improv от Kvadrat шоу — комедийная импровизация, где зрители становятся создателями спектакля. Участие в шоу примут мастера театра Черный квадрат — Ирина Гатун, Сергей Федорчук, Евгений Амарица, Александр Розвяков.

Когда: 12 июня

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 390 — 790 грн

Музыка Sting в проекте Легенды музыки

Хиты Englishman in New York, Fields of Gold, Shape of My Heart, Fragile, Desert Rose и другие прозвучат в живом исполнении вокалистов и бэнда KASKA Records в рамках шоу Павла Шилько, посвященного творчеству легендарного Sting.

Когда: 19 июня

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 390 — 790 грн

Спектакль Двое обнаженных мужчин

Гомерически смешные диалоги и звездный состав актеров — Алексей Вертинский, Людмила Смородина, Артем Емцов и другие. Невероятная комедия сочетает водевиль, абсурд и глубокие темы. Когда в спальне успешного адвоката разворачивается настоящая буря событий, ни один зритель не останется равнодушным.

Когда в спальне успешного адвоката разворачивается настоящая буря событий: 20 июня

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 600 — 2 500 грн

Музыка Нэта Кинга Коула

Kyiv Jazz Quintet исполнит легендарные хиты Unforgettable, Mona Lisa, L-O-V-E. Любимые композиции в исполнении джазового коллектива тонко и элегантно передают стиль и настроение великого Нэта Кинга Коула.

Когда: 22 июня

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 390 — 790 грн

20-летие группы Aviator

Юбилейный концерт “для своих”, где прозвучат хиты группы Aviator Возвращайся, За высокими березами, 4.5.0., а также новые песни, неожиданные дуэты и душевные сюрпризы с участием Kvitka Gaevska и VINOKUROVA — артисток продюсерского центра Авиатор Мьюзик.

Когда: 26 июня

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Вход: 390 — 990 грн

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.