Літні концерти, фестивалі і стендапи: куди піти в Києві у червні 2025 року

На червень 2025 року в Києві заплановано низку концертів, фестивалів і подій, що охоплюють майже всі музичні жанри, настрої й аудиторії.

Перший місяць літа обіцяє бути насиченим і різноманітним: від 10-річчя гурту Adam до масштабного пивного фестивалю, від концерту Kola до фольклорного обряду Купала, від щирих пісень Pianoбоя до стендапу, що розсмішить навіть найсерйознішого глядача.

Куди варто піти в Києві у червні 2025 року – афішу подій дивіться далі у матеріалі Фактів ICTV.

Концерт Міши Крупіна

Міша Крупін повертається на сцену культурного простору В’ява з новою програмою. Скажена романтика, котра поєднує в собі кохання, розлуку і трішки безладу. Його музика – це жанр сам по собі. Будуть улюблені пісні Пароль, У нашому місті, а також нові прем’єри.

Коли: 6 червня, 18:00 – відкриття дверей, 20:00 – початок

Де: простір В’ява (ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1)

Вхід: 400 – 1 000 грн

Objectiv (UK) на APLAY x ХОВАНКА

Дві сцени, десятки артистів, світлові інсталяції, мистецтво і гучна електроніка серед зеленого саду. Хедлайнер головної сцени – британський продюсер Objectiv, один із найяскравіших представників нової школи драм-н-бейсу: жорсткий, технічний, безкомпромісний. Йому компанію складуть Diff!rant, Buzzkeeper, AlterVS, Jike і Votuma, а на сцені ХОВАНКА виступлять Hodynenko, RB4K, TRNGLM, Dub.In.Sky, Badwor7h і eazee.

Коли: 7 червня, 15:00 – відкриття дверей, 15:00 – початок

Де: простір В’ява (ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1)

Вхід: 500 грн

Концерт Adam

Попгурт Adam святкує 10-річчя концертом під відкритим небом у культурному просторі В’ява. Це буде музична ода коханню – щира, трохи театралізована, з хітами, що стали саундтреками життя. На сцені – Михайло Клименко та його муза Саша Норова, а також прем’єри з альбому Культурне диско.

Коли: 8 червня, 17:00 – відкриття дверей, 19:00 – початок

Де: простір В’ява (ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1)

Вхід: 450 – 1 000 грн

Концерт Brykulets

Brykulets презентує новий альбом Лучше чим твій бивший. Це поєднання диско-драйву, щирих текстів про кохання й вірність та фірмового звучання з духовими і синтезаторами. Це альбом, який кличе танцювати, сумувати і знову любити – без умов і меж.

Коли: 13 червня, 18:00 – відкриття дверей, 20:00 – початок

Де: простір В’ява (ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1)

Вхід: 400 – 1 000 грн

Концерт Ten Walls

Ten Walls, знаний у світі завдяки гіпнотичному хіту Walking with Elephants, повертається з унікальним виступом у культурному просторі В’ява. Його авторський стиль – це глибокі біти, магнетичні мелодії та елементи оркестрового звучання, що створюють атмосферу подорожі крізь емоції. Це епічна музика, яка надихає.

Цей івент об’єднає одразу дві сцени, повний лайнап з десяти артистів і потужне технічне оснащення. Разом із Ten Walls зокрема виступить Feelmark – гість з Одеси, резидент клубів Ibiza Beach Club, Fancy Room та Caleton, чия музика лунає у топах Beatport ще з 2019 року; Neumateria – київський саундпродюсер, засновник проєктів REZO EVENTS і FULL ROOM; Sagan – продюсер з міжнародним ім’ям, резидент Spinnin’ Records, Hexagon та Revealed, чия енергія future house прокачує як великі фестивальні майданчики, так і камерні клуби; DIANA JO — діджейка та продюсерка, часта гостя багатьох клубів і фестивалів України, серед яких Heaven, Skybar, Wave, Kureni, KV54, Alchemist.

Коли: 14 червня, 15:00 – відкриття дверей, 15:00 – початок

Де: простір В’ява (ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1)

Вхід: 250 – 500 грн

Концерт Kadnay

Інді-електро-поп гурт Kadnay презентує у В’ява альбом Квітами на глибині – музичну сповідь, повну чуттєвості, сумнівів і сили. У кожному треку – щирість, любов і пошук себе. На open-air концерті звучатимуть як нові композиції, так і хіти Відпусти, Станемо тишею, Disco Girl, Santiago та інші.

Коли: 15 червня, 17:00 – відкриття дверей, 19:30 – початок

Де: простір В’ява (ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1)

Вхід: 400 – 1 000 грн

Шоу Stadium Family

Шоу з елементами стендапу, квесту та детективу, де глядачі стають частиною інтриги. Імпровізація, загадки, командна взаємодія та неочікувані повороти за участі Івана Кухарчука, Анастасії Ткаченко, Фіми Константиновського, Сергія Середи, Кирила Ганіна та Андрія Рибака.

Коли: 17 червня, 17:00 – відкриття дверей, 19:00 – початок

Де: простір В’ява (ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1)

Вхід: 500 – 850 грн

Stand-up

Чотири потужні голоси українського стендапу в одному шоу: Алла Волкова – перша комікеса, що зібрала Палац спорту, Андрій Бережко – зірка Рофлів і Тік Ток Патруля, Павло Пінчук – майстер точного гумору “з народу” та Богдан Письменко – один з найсміливіших голосів сучасного стендапу.

Коли: 18 червня, 18:00 – відкриття дверей, 20:00 – початок

Де: простір В’ява (ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1)

Вхід: 350 – 800 грн

Фестиваль Купала

Святкування Івана Купала – одна з найдавніших українських традицій. Упродовж двох днів В’ява перетвориться на живий етнопростір: з плетінням вінків, оповідями про русалок, майстер‑класами з гончарства та ковальства, школами народного танцю та ремісничим ярмарком. Хедлайнери свята: український фолк-панк рок гурт Yurcash й амбасадорка бандури в Україні та світі – Марина Круть.

Коли: 21-22 червня, 13:00 – відкриття дверей, 23:00 – початок

Де: простір В’ява (ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1)

Вхід: 350 – 1 000 грн

Концерт Pianoбой

Дмитро Шуров та Pianoбой повним складом виступлять у культурному просторі В’ява з оновленою програмою, що торкнеться найглибших емоцій. У концерті – улюблені хіти (Полуничне Небо, Кохання, Шампанські Очі), прем’єри, імпровізації з публікою та пронизлива скрипка Мойсея Бондаренка. Це буде вечір щирої музики, живого звучання, фірмового піаніно та сили, яку дарує спільна радість під відкритим небом.

Коли: 26 червня, 18:00 – відкриття дверей, 20:00 – початок

Де: простір В’ява (ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1)

Вхід: 450 – 800 грн

Garden Beer Weekend #5

У кінці червня культурний простір В’ява перетвориться на головний майданчик пивної культури столиці. Протягом трьох днів тут можна буде не лише дегустувати десятки сортів крафту, а й дізнатися більше про нього з лекцій, панельних дискусій та живого спілкування з пивоварами. У програмі – виступи гуртів, діджеїв, освітні події, аукціони, конкурси, подарунки та фірмовий мерч.

Коли: 27 червня – 16:00-22:00, 28 червня – 13:00-22:00, 28 червня – 13:00-22:00

Де: простір В’ява (ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1)

Вхід: 300 – 950 грн

Виставка Ти є

У просторі В’ява на ВДНГ стартував мистецький проєкт Ти є. В його основі – роботи сучасних українських митців, які через власні історії та візуальні висловлювання осмислюють тематику втрати дому, пошуку нової ідентичності, пам’яті та присутності.

Протягом сезону в рамках проєкту також відбудуться тематичні події, серед яких – спільний захід із Кримською платформою, зустріч зі східняками від проєкту Дикий схід, майстер-клас Намалюй мені дім від мисткині Тамари Турлюн.

Коли: виставка триватиме до 13 жовтня

Де: простір В’ява (ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1)

Концерт Kola

На літній терасі ТРЦ River Mall Kola виконає улюблені пісні мільйонів слухачів: Salut papa, Титанік, Літачок, Біля серця, Чи разом, Дотиками. Для артистки музика – це можливість підтримати та надихнути людей, доторкнутися до їхніх сердець.

– Моя музика – це частина мене. Вона проста, відкрита, і саме тому, напевно, так легко з нею знаходять спільну мову. Коли ми зустрічаємося на концертах, я відчуваю, що ми всі – одна велика родина. Це наші миті разом, – зазначила Kola.

Коли: 22 червня, 19:00

Де: літня тераса River Mall (Дніпровська набережна, 12)

Вхід: 900 – 3 200 грн

Вистава Основний інстинкт

Зірковий склад акторів презентує глядачам неймовірну виставу про кохання. Основний інстинкт – це історія чоловіка, який звик, що жінки перед ним вклоняються. Однак на нього чекає зустріч, яка змусить подивитися на все іншими очима.

На сцену вийдуть Тарас Цимбалюк, Ольга Сумська, Наталка Денисенко,Володимир Горянський, Skylerr (Валерія Кудрявець), Тимур Асланов.

Коли: 23 червня, 19:00

Де: МЦКМ Жовтневий палац (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)

Вхід: 450 – 1 990 грн

Фестиваль електронної музики Svet

27-28 червня SVET проведе в Києві масштабний дводенний фестиваль електронної музики. Подія відбудеться на Арт-завод Платформа – найбільшому креативному кластері України.

Два дні – з унікальною енергетикою, насиченою програмою, світовими хедлайнерами і найбільшим екраном з вражаючим візуалом. У лайн-апі фестивалю:

Ікона техно-сцени Oliver Huntemann

Lehar — артист лейблів Afterlife та Diynamic

Odyssay Live: чуттєвий вокал у поєднанні з електронною музикою

Kostyn (Beat Inside), Cherry, R.A.N — спеціальне візуальне шоу

Та ще понад 15 артистів на двох сценах

Коли: 27 червня – початок заходу о 16:00; 28 червня – початок о 15:00

Де: Арт-завод Платформа (вул. Якова Гніздовського, 1-А)

Вхід: 800 – 39 000 грн

Концерт Parfeniuk

29 червня Parfeniuk виступить на літній терасі ТРЦ Gulliver та зарядить глядачів невгамовною енергією.

Співак увірвався в українську музику з хітом Провела екскурсію, закріпив позиції дебютним альбомом Врубай і впевнено збирає навколо себе ціле покоління слухачів.

Коли: 29 червня, 19:00

Де: літня тераса Gulliver (Спортивна площа, 1-А)

Вхід: 750 – 3 000 грн

FueGo Orchestra з програмою Танго свободи

Музика Астора П’яццолли, рок- і попхіти в стилі танго, поезія й театральні монологи Андрія Пермякова — виступ FueGo Orchestra об’єднає музику, слово й сценічну дію в єдину емоційну історію про кохання, боротьбу та свободу.

Коли: 4 червня, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7)

Вхід: 390 – 590 грн

Благодійні концерти #НаШапку

#НаШапку – серія благодійних концертів для підтримки БФ Свої за участі талановитих музикантів та митців. Через творчість збираються кошти для українських захисників – на кісткові імпланти, що допомагають рятувати життя.

5 червня Павло Гудімов повернеться на сцену після тривалої паузи. Разом із Юрієм Рокецьким і Олесем Целюхом музикант зіграє улюблені пісні гурту Гудімов і презентує нове.

12 червня Марк Токар і Мар’яна Садовська з унікальним перформансом на межі джазу, театру й фольклору. Він — контрабасист світового рівня і доброволець ЗСУ, вона — композиторка, співачка і засновниця ініціативи Art Against War.

19 червня рокенрольні одесити Epolets — яскраві, талановиті, драйвові й відчайдушні. В програмі пролунають хіти та новий альбом Гармонія хаосу. Частина зборів — на допомогу підрозділу барабанщика гурту Ігоря Смірнова (3 ОШБр).

26 червня Валерій Харчишин та Odyn – камерний вечір, де поєднаються рок і лірика, досвід і юність. Лідер гурту Друга Ріка та молодий виконавець зустрінуться на сцені, щоб зіграти щемкий акустичний сет — пісні про любов, силу і надію.

На події діє вільний вхід, під час заходів організатори збирають донати та проводять аукціони.

Коли: 5, 12, 19 та 26 червня

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7)

Вхід: вільний

Шоу серії Королі Тріб’ютів

Королі Триб’ютів – серія щонедільних концертів, присвячених легендарним світовим артистам. Наживо лунають хіти, які змінили хід музичної історії – від класики року до поп-ікони. Це можливість почути улюблені пісні наживо та відчути дух великих сцен.

8 червня гурт So What зіграє найпотужніші композиції Metallica. 15 червня кавер-бенд Fireball подарує вечір з хітами Queen, відтворюючи магію легендарного гурту. 22 червня гурт Jack London та вокаліст Вадим Розумний виконають найвідоміші пісні Еда Ширана.

Хіти Queen та Scorpions

Під час шоу Пашина 20. Битва Імен на сцені лунатимуть найвідоміші пісні Queen та Scorpions у виконанні українських артистів. Глядачі не лише слухатимуть музику, а й братимуть участь у виборі переможця вечора.

Ведучий події – радіоведучий і шоумен Павло Шилько (DJ Паша) – розповість захопливі історії про зірок, додаючи атмосфері особливого настрою.

Коли: 9 червня, 18:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7)

Вхід: 290 – 650 грн

Інтелектуальна гра Бам Quiz

Серія драйвових ігор БАМ QUIZ — формат інтелектуального паб-квізу, що проходить щовівторка (10, 17 та 24 червня) в Pepper’s Club.

До участі запрошуються команди й індивідуальні гравці. На гостей чекають 8 різнопланових раундів, питання на кмітливість, знання й логіку, цікаві історії, подарунки та вечір із гарним настроєм.

Літній джаз

Summer Jazz — це програма легендарних хітів Френка Сінатри, Тоні Бенетта, Нета Кінг Коула, Луї Армстронга та інших.

Програму виконає склад з провідних українських джазменів — Kyiv Jazz Quintet — в атмосфері затишку, живого звуку та відчуття справжнього джазового клубу. Вечір живої музики, затишку й атмосферних інтерпретацій.

Коли: 16 червня, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7)

Вхід: 200 – 490 грн

Олексій Коган & Jazz in Kyiv Band

Віртуозні джазмени представлять програму Viva Latina з музикою Бразилії, Куби, Домінікани й Аргентини — від класичних творів latin jazz до сучасних композицій. Вечір доповнить авторська подача Олексія Когана — джазового експерта й ведучого.

Коли: 18 червня, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7)

Вхід: 390 – 690 грн

Tarantino Music show

На Tarantino Music Show гурт Kaska Records Band виконає впізнавані саундтреки з культових фільмів Квентіна Тарантіно – серед них Misirlou, Bang Bang, After Dark, Girl, You’ll Be a Woman Soon.

Спеціально створена візуальна частина шоу перенесе гостей у знакові сцени з Кримінального чтива, Убити Білла та інших стрічок режисера.

Коли: 29 червня, 18:30

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7)

Вхід: вільний

Вечір хітів Оззі Осборна

Енергія, драйв і культові хіти Оззі Осборна — гурт Pentagon майстерно відтворить композиції легендарного рок-артиста. Наживо від Crazy Train до Paranoid — музиканти створять атмосферу рок-концерту, а гостей очікує незабутнє музичне враження.

Коли: 30 червня, 19:00

Де: Pepper’s Club (вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7)

Вхід: 350 грн

Танцювальні вечори в Pepper’s Club

6 і 21 червня — мелодійні та потужні хіти у виконанні Tokyo live band; 7 червня — вечір живої музики та запальних танців з Jolly Band; 13 червня — драйв і харизма від Real Band; 14 червня — чуттєві хіти та потужний жіночий вокал від Stories live band; 20 червня — енергія року та дует вокалістів гурту No Comments; 27 червня — класика року та хіти минулого століття з Pentagon; 28 червня — вибуховий настрій і живий звук від F.L.I.R.T live band. Вхід на події вільний.

Вистави театру Чорний Квадрат

У 1991 році театр Чорний Квадрат заявив про себе як незалежний і новаторський театр — і вже понад десять років поспіль щотижня збирає глядачів на вистави в Caribbean Club.

Це щирі, дотепні й актуальні історії про сучасних людей: 4 червня — Ліворуч від розлуки, 7 червня — Секс. Тимчасово доступний, 11 червня — Медовий місяць, 14 червня — Ігри для дорослих, 18 червня — Абетка сексу від А до Я, 21 червня — Попередні пестощі, 25 червня — Гола правда, 28 червня — Хто кого хоче… ?.

За промокодом KVADRAT10 — знижка 10% на всі вистави. Вистави виконуються українською мовою. Події щосереди ввечері та в суботу вдень. Опис вистав на сайті.

Коли: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 та 28 червня

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: від 390 грн

Caribbean Disco Party

Драйвова атмосфера та вечір без перерв на відпочинок: повернення легендарні танцювальних вечорів Caribbean Disco Party.

Гостей чекає запальна атмосфера та танці. У програмі — жива музика у виконанні кавер-гуртів TOKYO, F.L.I.R.T., REAL таі NO COMMENTS, а також танцювальні сети від DJ Mustafaev з найкращими хітами останніх десятиліть.

Коли: 7, 14, 21 та 28 червня

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 290 – 590 грн

Мюзикл у форматі дінер-шоу – Вар’єте Рояль

Вар’єте Рояль – унікальне клубне шоу, що понад п’ять років дарує глядачам світ фантазії, краси та яскравих емоцій. У квиток входить відвідування шоу і пляшка просеко або вина на двох.

Номери ставлять хореографи Танців з зірками. Зіркова вокалістка — Lida Lee. Серед гостей вар’єте були десятки українських артистів — серед них Олег Фагот Михайлюта, Євген Галич, Олег Скрипка, Злата Огневич, Kadnay та Євген Хмара.

Коли: 13 та 27 червня

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 1 090 – 2 490 грн

Sex Improv

Шоу Sex Improv від Kvadrat шоу – комедійна імпровізація, де глядачі стають творцями вистави. Участь у шоу візьмуть майстри театру Чорний квадрат – Ірина Гатун, Сергій Федорчук, Євген Амаріца, Олександр Розвяков.

Коли: 12 червня

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 390 – 790 грн

Музика Sting у проєкті Легенди музики

Хіти Englishman in New York, Fields of Gold, Shape of My Heart, Fragile, Desert Rose та інші прозвучать у живому виконанні вокалістів і бенду KASKA Records у межах шоу Павла Шилька, присвяченого творчості легендарного Sting.

Коли: 19 червня

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 390 – 790 грн

Вистава Двоє оголених чоловіків

Гомерично смішні діалоги і зірковий склад акторів — Олексій Вертинський, Людмила Смородіна, Артем Ємцов та інші. Неймовірна комедія поєднує водевіль, абсурд та глибокі теми. Коли в спальні успішного адвоката розгортається справжня буря подій, жоден глядач не залишиться байдужим.

Коли: 20 червня

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 600 – 2 500 грн

Музика Нета Кінга Коула

Kyiv Jazz Quintet виконає легендарні хіти Unforgettable, Mona Lisa, L-O-V-E. Улюблені композиції у виконанні джазового колективу тонко й елегантно передають стиль і настрій великого Нета Кінга Коула.

Коли: 22 червня

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 390 – 790 грн

20-річчя гурту Aviator

Ювілейний концерт “для своїх”, де прозвучать хіти гурту Aviator Повертайся, За високими березами, 4.5.0., а також нові пісні, несподівані дуети й душевні сюрпризи за участі Kvitka Gaevska та VINOKUROVA — артисток продюсерського центру Авіатор М’юзік.

Коли: 26 червня

Де: Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Вхід: 390 – 990 грн

