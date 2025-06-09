Когда поливать огурцы – утром или вечером: советы для обильного урожая

Огурцы – это влаголюбивая культура, которая нуждается в регулярном и правильном увлажнении почвы для нормального роста, формирования завязей и стабильного плодоношения.

При этом важно не просто поливать растения, а делать это в соответствующее время суток, чтобы вода не только попадала к корневой системе, но и эффективно усваивалась культурой.

Выбор правильного момента для полива помогает избежать проблем с загниванием корней, грибковыми болезнями и перегревом растений.

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Особенно это актуально в условиях переменной погоды – жарких дней или облачных периодов, когда влага ведет себя в почве по-разному.

Факты ICTV узнавали, когда поливать огурцы и как это правильно сделать.

Когда лучше поливать огурцы – утром или вечером

Лучше всего сочетать утренний и вечерний полив, ориентируясь на погодные условия. В жаркое время оптимально поливать огурцы рано утром, еще до появления палящего солнца – это поможет растениям легче перенести дневной зной.

Правила выбора времени для полива огурцов:

Если день выдался умеренно теплым, полив можно перенести на вечер. Тогда огурцы смогут полноценно впитать влагу за ночь, не подвергаясь стрессу из-за высоких температур.

В облачную погоду, когда солнечное излучение слабое или вовсе отсутствует, полив огурцов лучше всего осуществлять именно в утренние часы. Это объясняется тем, что в условиях пониженной температуры и влажности воздуха испарение воды происходит значительно медленнее.

Если увлажнить почву вечером, когда солнца немного и облачная погода, то влага может надолго задержаться на листьях, стеблях и особенно в зоне прикорневой шейки. Такая чрезмерная влажность в течение ночи создает благоприятную среду для развития гнили и грибковых инфекций, в частности фузариоза или серой гнили.

Если сухо и прохладно, то утренний полив позволяет избежать этих рисков: в течение дня, даже при облачном небе, остается достаточно тепла, чтобы вода с поверхности растений и почвы успела испариться.

Это обеспечивает здоровый микроклимат вокруг растений и снижает вероятность заболевания огурцов. Поэтому утренний полив в пасмурные дни – оптимальный вариант для сохранения урожая.

Почему нельзя поливать огурцы в жаркий день

В солнечную погоду поливать не стоит – капли воды на листьях действуют как линзы, что вызывает солнечные ожоги. Утром нужно завершить полив до того, как солнце начнет активно греть, чтобы листья успели высохнуть.

Вечером температура воздуха снижается, интенсивность солнечного излучения спадает, что значительно уменьшает испарение воды из почвы. Таким образом растения получают больше влаги и она лучше усваивается.

Если поливать утром или днем, особенно под прямыми солнечными лучами, капли воды на листьях могут действовать как линзы, вызывая солнечные ожоги. Вечером такого риска нет.

Как лучше поливать огурцы

Огурцы нуждаются в поливе только отстоянной водой, температура которой должна быть не ниже +25°C. Теплая вода способствует полноценному усвоению влаги, а ее излишки естественно испаряются.

Холодная вода негативно влияет на состояние растений – в таких условиях они могут болеть и сбрасывать завязи.

В пасмурную или прохладную погоду количество поливов следует ограничить. Корни в таких условиях хуже поглощают влагу, а ее избыток может вызвать загнивание.

Частота полива огурцов

До начала цветения огурцы обычно поливают два раза в неделю.

Если идут дожди, они частично заменяют полив, при условии, что были не кратковременные. Расход воды на 1 кв. м в этот период – 4-5 л. В фазе активного роста интервал полива увеличивается до одного раза в пять дней с такой же нормой.

После появления завязей и до завершения сбора урожая полив проводят трижды в неделю, при этом расход воды возрастает до 8-12 л на 1 кв. м.

Во второй половине августа и до конца сезона огурцы поливают раз в 10 дней, используя 3-4 л на 1 кв. м.

Правила полива огурцов

Полив должен быть равномерным и осторожным. Воду льют под корень, избегая попадания на листья. Важно, чтобы у основания стебля земля оставалась сухой, поэтому лить нужно тонкой струей.

Шланг для полива лучше не использовать, так как сильный напор может повредить корневую систему и размыть почву.

Иногда корневой полив можно сочетать с дождеванием, особенно в облачную, но теплую погоду. В жаркое время увлажнение проводится только утром или вечером, когда нет прямых солнечных лучей. В это время можно также орошать листья и завязи.

Резкий перепад температур при поливе холодной водой в жаркий день может вызвать стресс у растений. Вечерний полив позволяет избежать этого.

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