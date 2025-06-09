Коли поливати огірки – уранці чи ввечері: поради для рясного урожаю

Огірки – це вологолюбна культура, яка потребує регулярного й правильного зволоження ґрунту для нормального росту, формування зав’язей і стабільного плодоношення.

Водночас важливо не просто поливати рослини, а робити це у відповідний час доби, щоб вода не лише потрапляла до кореневої системи, а й ефективно засвоювалася культурою.

Вибір правильного моменту для поливу допомагає уникнути проблем із загниванням коріння, грибковими хворобами та перегріванням рослин. Особливо це актуально в умовах змінної погоди – спекотних днів або хмарних періодів, коли волога поводиться в ґрунті по-різному.

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Факти ICTV дізнавалися, коли поливати огірки та як це правильно зробити.

Коли краще поливати огірки – уранці чи ввечері

Найкраще поєднувати ранковий і вечірній полив, орієнтуючись на погодні умови.

У спекотну пору оптимально поливати огірки рано-вранці, ще до появи палючого сонця – це допоможе рослинам легше перенести денну спеку.

Правила вибору часу для поливу огірків:

Якщо день видався помірно теплим, полив можна перенести на вечір. Тоді огірки зможуть повноцінно увібрати вологу за ніч, не зазнаючи стресу від високих температур.

У хмарну погоду, коли сонячне випромінювання слабке або зовсім відсутнє, полив огірків найкраще здійснювати саме в ранкові години. Це пояснюється тим, що в умовах зниженої температури та вологості повітря випаровування води відбувається значно повільніше.

Якщо зволожити ґрунт увечері, коли сонця небагато і хмарна погода, то волога може надовго затриматися на листі, стеблах і особливо в зоні прикореневої шийки. Така надмірна вологість упродовж ночі створює сприятливе середовище для розвитку гнилі та грибкових інфекцій, зокрема фузаріозу, пероноспорозу чи сірої гнилі.

Якщо сухо і прохолодно, то ранковий полив дозволяє уникнути цих ризиків: протягом дня, навіть за хмарного неба, залишається достатньо тепла, щоби вода з поверхні рослин і ґрунту встигла випаруватися. Це забезпечує здоровий мікроклімат навколо рослин і знижує імовірність захворювання огірків. Тож ранковий полив у похмурі дні – оптимальний варіант для збереження врожаю.

Чому не можна поливати огірки у спекотний день

У сонячну погоду поливати не варто – краплі води на листі діють як лінзи, що спричиняє сонячні опіки. Уранці потрібно завершити полив до того, як сонце почне активно гріти, щоби листя встигло висохнути.

Увечері температура повітря знижується, інтенсивність сонячного випромінювання спадає, що значно зменшує випаровування води з ґрунту. Таким чином рослини отримують більше вологи й вона краще засвоюється.

Якщо поливати вранці або вдень, особливо під прямими сонячними променями, краплі води на листі можуть діяти як лінзи, спричиняючи сонячні опіки. Увечері такого ризику немає.

Як краще поливати огірки

Огірки потребують поливу тільки відстояною водою, температура якої повинна бути не нижчою за +25°C. Тепла вода сприяє повноцінному засвоєнню вологи, а її надлишки природно випаровуються.

Холодна вода негативно впливає на стан рослин – за таких умов вони можуть хворіти та скидати зав’язь.

У похмуру або прохолодну погоду кількість поливів варто обмежити. Коріння в таких умовах гірше поглинає вологу, а її надлишок може спричинити загнивання.

Частота поливу огірків

До початку цвітіння огірки зазвичай поливають два рази на тиждень. Якщо йдуть дощі, вони частково замінюють полив, за умови, що були не короткочасні. Витрата води на 1 кв. м у цей період – 4-5 л. У фазі активного росту інтервал поливу збільшується до одного разу на п’ять днів із такою самою нормою.

Після появи зав’язей і до завершення збору врожаю полив здійснюють тричі на тиждень, при цьому витрата води зростає до 8-12 л на 1 кв. м.

У другій половині серпня й до кінця сезону огірки поливають раз на 10 днів, використовуючи 3-4 л на 1 кв. м.

Правила поливу огірків

Полив повинен бути рівномірним та обережним. Воду ллють під корінь, уникаючи потрапляння на листя. Важливо, щоб біля основи стебла земля залишалася сухою, тому лити потрібно тонким струменем.

Шланг для поливу краще не використовувати, бо сильний натиск може пошкодити кореневу систему та розмити ґрунт.

Іноді кореневий полив можна поєднувати з дощуванням, особливо у хмарну, але теплу погоду. У спекотну пору зволоження проводиться тільки вранці або ввечері, коли немає прямих сонячних променів. У цей час можна також зрошувати листя та зав’язі.

Різкий перепад температур після поливу холодною водою в спекотний день може спричиняти стрес у рослин. Вечірній полив допомагає уникнути цього.

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