Скручиваются листья на помидорах — как спасти урожай

Помидоры — одна из самых любимых и популярных культур на огороде. Они радуют вкусными, сочными плодами, хорошо подходят для салатов, соусов, консервации и при этом могут давать богатый урожай даже при относительно простом уходе.

Томаты требуют внимания и заботы. Это нежная культура, которая остро реагирует на любые нарушения условий выращивания. Одной из частых проблем, с которой сталкиваются огородники, становится ситуация, когда скручиваются листья на помидорах.

Что делать, если скручиваются листья на томатах, читайте в нашем материале.

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Скручиваются листья на помидорах: причины

Если скручиваются листья на помидорах, не стоит игнорировать этот симптом, ведь он может сигнализировать о целом ряде проблем — от безобидных до угрожающих будущему урожаю.

Почему скручиваются листья на помидорах:

Перепады температур, особенно в теплице. Жара днём и резкое похолодание ночью вызывают стресс у растений.

Неправильный полив, так как избыток и недостаток воды могут привести к тому, что листья скручиваются на помидорах.

Избыток азота в почве, что происходит при частом внесении удобрений, особенно на ранних стадиях роста. В результате растение направляет все силы на рост зелёной массы, перегружая систему.

Поражение вредителями, в частности тлёй или белокрылкой. Они высасывают сок из листьев, и те начинают деформироваться.

Вирусные заболевания — например, томатную мозаичную инфекцию. Иногда скручивание вызывается просто естественной реакцией на стресс — при пересадке, сильной обрезке пасынков или резкой смене освещения.

Что делать если скручиваются листья на помидорах

Не спешите с обработкой химикатами. Нужно осмотреть растения: есть ли вредители, пятна, признаки ожогов или гнили? Затем оценить режим полива — слишком ли влажная почва, не пересушена ли она.

При необходимости — заменить удобрение на сбалансированное, с меньшим содержанием азота. Если скручивание вызвано солнечным ожогом, стоит временно притенить рассаду. А если причина всё-таки в болезни или насекомых — использовать инсектициды или фунгициды по ситуации.

Иногда листья томатов скручиваются из-за недостатка кальция. Чтобы исправить это, следует подкормить растения кальциевой селитрой: растворите 25 г вещества в 10 литрах воды и полейте каждый куст.

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