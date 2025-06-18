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Марина Терюханова, редакторка стрічки
4 хв.

Скручується листя на помідорах – як урятувати врожай

скручиваются листья на помидорах,
Фото: Pexels

Помідори – одна з найулюбленіших і найпопулярніших культур на городі. Вони радують смачними, соковитими плодами, добре підходять для салатів, соусів, консервації і при цьому можуть давати багатий урожай навіть за відносно простого догляду.

Томати вимагають уваги і турботи. Це ніжна культура, яка гостро реагує на будь-які порушення умов вирощування. Однією з частих проблем, з якою стикаються городники, стає ситуація, коли скручується листя на помідорах.

Що робити, якщо скручується листя на томатах, читайте в нашому матеріалі.

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Скручується листя на помідорах: причини

Якщо скручується листя на помідорах, не варто ігнорувати цей симптом, адже він може сигналізувати про цілу низку проблем – від нешкідливих до загрозливих для майбутнього врожаю.

Чому скручується листя на помідорах:

  • Перепади температур, особливо в теплиці. Спека вдень і різке похолодання вночі викликають стрес у рослин.
  • Неправильний полив, оскільки надлишок і нестача води можуть призвести до того, що листя скручується на помідорах.
  • Надлишок азоту в ґрунті, що відбувається при частому внесенні добрив, особливо на ранніх стадіях росту. У результаті рослина спрямовує всі сили на зростання зеленої маси, перевантажуючи систему.
  • Ураження шкідниками, зокрема попелицею або білокрилкою. Вони висмоктують сік із листя, і ті починають деформуватися.
  • Вірусні захворювання – наприклад, томатну мозаїчну інфекцію. Іноді скручування викликається просто природною реакцією на стрес – при пересадці, сильному обрізанні пасинків або різкій зміні освітлення.

Що робити якщо скручується листя на помідорах

Не поспішайте з обробкою хімікатами. Потрібно оглянути рослини: чи є шкідники, плями, ознаки опіків або гнилі? Потім оцінити режим поливу – чи занадто вологий ґрунт, чи не пересушений він.

За необхідності – замінити добриво на збалансоване, з меншим вмістом азоту. Якщо скручування викликане сонячним опіком, варто тимчасово притінити розсаду. А якщо причина все-таки в хворобі або комахах – використовувати інсектициди або фунгіциди за ситуацією.

Іноді листя томатів скручується через нестачу кальцію. Щоб виправити це, слід підживити рослини кальцієвою селітрою: розчиніть 25 г речовини в 10 літрах води та полийте кожен кущ.

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