Почему тату-переводки – лучший аксессуар на лето

Лето — время пляжного отдыха и открытой одежды, которое наилучшим образом подчеркнут флеш татуировки.

Рассматривая ассортимент интернет-магазина Арли Сайн, уже можно найти свыше сотни дизайнов на каждый день или для вечеринки. А главное, временные тату — хороший инструмент для экспериментов и реализации легкомысленных идей.

В моменте рисунок выглядит реалистично и стильно, но вскоре бесследно стирается сам по себе или с помощью обычной мыльной воды.

Сейчас смотрят

Подходят ли переводки для летней жары

Несмотря на то, что временные татуировки теряют свои свойства под влиянием внешних факторов, для лета такой аксессуар подойдет идеально по ряду причин:

Держится на коже недолго. Можно выбирать любые дизайны не боясь, что рисунок останется на теле на всю жизнь.

Можно выбирать парные дизайны. Переводки никак не ограничены в использовании. Это позволяет вместе наносить как общие рисунки, так и создавать полноценные сеты.

Можно наносить на любую часть тела. Поскольку переводки легко убираются с кожи, никак ей не вредя, наносить можно даже на лицо.

Наличие большого разнообразия дизайнов позволяет реализовать любые идеи. А некоторые компании вовсе предлагают заказать рисунок по своему эскизу. Это будет хорошим вариантом для тех, кто никак не решится на реальную татуировку и предварительно хочет присмотреться.

Как ведут себя не настоящие татуировки при контакте с водой и солнцем

В условиях правильного нанесения переводные тату хорошо держатся на коже и не стираются в первый же день ношения. Но для сохранения визуальной привлекательности рисунка, лучше следовать некоторым правилам:

не наносите на места, которые больше всего потеют и подвержены трению — тату быстро потеряет новизну и начнет стираться;

не трите поверхность полотенцем — любое механическое воздействие может испортить тату;

не наносите крема и масла для загара — такие средства способствуют разрушению клейкого слоя, поэтому под

воздействием влаги и солнца рисунок может отклеиться;

не наносите парфюмерию, особенно на спиртовой основе — такие средства разрушают структуру переводки, что при контакте с внешними факторами приведет к ее деформации.

Также не рекомендуется купаться и загорать сразу после нанесения рисунка на кожу. Производители таких аксессуаров рекомендуют подождать в среднем 2 часа, чтобы клейкий слой хорошо подсох и под влиянием влаги не деформировался.

Какие переводные татуировки для мужчин и женщин в тренде на лето

Мужчины и женщины выбирают временные татуировки за простоту использования и непринужденность. Это дает возможность подобрать рисунок под любое настроение и повод, нанести и не терзать себя сомнениями — спустя две недели он просто исчезнет, никак не повредив кожу. А при необходимости можно стереть в тот же день, выбрав другие трендовые дизайны:

минималистические рисунки;

геометрию;

надписи на разных языках мира;

патриотическую символику;

элементы национальной идентичности;

природу;

морскую и пляжную атрибутику.

В 2025 году женщины и мужчины все чаще выбирают легкость, яркие тона и абстракцию, практически не интересуясь массивными рисунками. Эти варианты лучшим образом подходят, чтобы подчеркнуть летние наряды и пляжное веселье. А главное — все переводные тату безопасны, поэтому их можно использовать даже детям для реализации индивидуальных или коллективных тату-идей.

Фото: Арли Сайн

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.