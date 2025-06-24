Чому перевідні тату – найкращий аксесуар на літо

Літо — час пляжного відпочинку та відкритого одягу, який найкраще підкреслять флеш-татуювання.

Переглядаючи асортимент інтернет-магазину Арлі Сайн, вже можна знайти понад сотню дизайнів на кожен день або для вечірки. А головне, тимчасові тату — хороший інструмент для експериментів і реалізації легковажних ідей.

У момент малюнок виглядає реалістично і стильно, але незабаром безслідно стирається сам по собі або за допомогою звичайної мильної води.

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Чи підходять перевідні тату для літньої спеки

Попри те, що тимчасові татуювання втрачають свої властивості під впливом зовнішніх факторів, для літа такий аксесуар підійде ідеально з ряду причин:

Тримається на шкірі недовго. Можна вибирати будь-які дизайни, не боячись, що малюнок залишиться на тілі на все життя.

Можна вибирати парні дизайни. Перевідні татуювання ніяк не обмежені у використанні. Це дає змогу разом наносити як загальні малюнки, так і створювати повноцінні сети.

Можна наносити на будь-яку частину тіла. Оскільки перевідні татуювання легко видаляються зі шкіри, ніяк їй не шкодячи, наносити можна навіть на обличчя.

Наявність великої різноманітності дизайнів дає змогу реалізувати будь-які ідеї. А деякі компанії взагалі пропонують замовити малюнок за своїм ескізом. Це буде хорошим варіантом для тих, хто ніяк не наважиться на справжнє татуювання і попередньо хоче придивитися.

Як поводяться несправжні татуювання при контакті з водою і сонцем

В умовах правильного нанесення перевідні тату добре тримаються на шкірі і не стираються в перший же день носіння. Але для збереження візуальної привабливості малюнка, краще дотримуватися деяких правил:

не наносьте на місця, які найбільше потіють і схильні до тертя — тату швидко втратить новизну і почне стиратися;

не тріть поверхню рушником — будь-який механічний вплив може зіпсувати тату;

не наносьте креми та олії для засмаги — такі засоби сприяють руйнуванню клейкого шару, тому під

впливом вологи та сонця малюнок може відклеїтися;

впливом вологи та сонця малюнок може відклеїтися; не наносьте парфумерію, особливо на спиртовій основі — такі засоби руйнують структуру перевідки, що від контакту із зовнішніми факторами призведе до її деформації.

Також не рекомендується купатися і засмагати відразу після нанесення малюнка на шкіру. Виробники таких аксесуарів рекомендують почекати в середньому 2 години, щоб клейкий шар добре підсох і під впливом вологи не деформувався.

Які перевідні татуювання для чоловіків і жінок в тренді на літо

Чоловіки і жінки вибирають тимчасові татуювання за простоту використання і невимушеність. Це дає можливість підібрати малюнок під будь-який настрій і привід, нанести і не мучити себе сумнівами — через два тижні він просто зникне, ніяк не пошкодивши шкіру.

Фото: Арлі Сайн

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