Страхи людства: яка найпопулярніша фобія у світі за версією ВООЗ

Страх – це те, що відчував кожен з нас хоча б раз у житті. Хтось боїться павуків, хтось висоти, а хтось виступати перед аудиторією. Але є речі, яких бояться люди по всьому світу.

Яка найпопулярніша фобія у світі, читайте в нашому матеріалі.

Найпоширеніші у світі фобії людини

У межах ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я World Mental Health Surveys, протягом десяти років було зібрано масштабні епідеміологічні дані про фобії серед населення 22 країн із різним рівнем доходу. У дослідженні взяли участь понад 124 тисячі респондентів.

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У світі існує багато різних видів фобій. Серед них:

соціальна фобія, коли людина боїться спілкування або виступів перед іншими;

специфічна фобія, пов’язана з чимось конкретним. З павуками, висотою, літаками;

агорафобія, пов’язана зі страхом перебування в місцях, звідки важко втекти;

страх панічних атак, коли людина боїться, що їй раптом стане зле;

фобія розлуки, яка найчастіше проявляється у дітей та пов’язана зі страхом залишитися без близьких.

Відповідно до дослідження, найпоширенішим типом серед усіх цих розладів є специфічна фобія. Вона характеризується інтенсивним страхом перед якимись об’єктами або ситуаціями та викликає серйозний психологічний дискомфорт. Тобто є певний тригер, який спричиняє страх.

Специфічні фобії призводять до порушення життя людини. Це стосується соціального, освітнього чи професійного середовища. На відміну від тривоги або панічних атак, специфічна фобія прив’язана до певного тригера.

Список найпоширеніших фобій:

Страх перед тваринами (павуки, змії, собаки);

Пов’язані з природними явищами. Зокрема, це страх перед грозами, висотою, водою;

Медичні фобії. Це страх перед кров’ю, ін’єкціями, медичними процедурами;

Ситуаційні фобії – страх перед польотами, закритими просторами, тунелями;

Інші фобії – страх перед задушенням, гучними звуками тощо.

Специфічна фобія зустрічається у 7.4 % населення. У жінок ці показники значно вищі: 9.8 % упродовж життя проти 4.9 % у чоловіків.

Лікування та діагностика специфічних фобій

Середній вік виникнення специфічної фобії становить приблизно 8 років. Серед тих, хто мав симптоми фобії протягом останніх 12 місяців, 18.7 % повідомили про серйозні порушення у виконанні соціальних чи професійних дій. Показники варіювались від 13.3 % до 21.9 % залежно від рівня доходу країни.

Лише 23.1 % з числа опитаних отримували будь-яке лікування, причому ця цифра була нижчою в країнах з низьким доходом (до 9.6 %) і значно вищою в країнах з високим доходом (до 30.1 %). У 60.5 % випадків специфічна фобія супроводжувалась іншими психічними розладами.

У 72.6 % випадків саме фобія була першим проявом психопатології, передуючи іншим діагнозам. Чим більше видів страхів (тобто більше підтипів фобій) в однієї людини, тим вищими були ризики функціональних порушень, потреби в лікуванні та розвитку інших психічних проблем.

Специфічна фобія – це не звичайний страх. Вона має ранній початок у дитинстві, і може істотно впливати на якість життя. Фобія призводить до уникнення повсякденних ситуацій, соціальної ізоляції та зниження продуктивності. Часто вона є першою ланкою в розвитку складніших психічних порушень.

Незважаючи на відносну легкість діагностики, велика частина осіб не звертається по допомогу та не має доступу до неї. Особливо серед країн із низьким рівнем доходу.

Джерело: Звіт Всесвітньої організації охорони здоров’я

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