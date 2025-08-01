Магнитные бури в августе 2025 года: синоптики назвали несколько критических дат

В августе 2025 года ожидается несколько периодов повышенной магнитной активности. Последний месяц лета может быть сложным для метеозависимых людей, ведь прогнозируют бури умеренной силы в первой и второй половине августа.

Факты ICTV узнавали, когда именно ожидаются магнитные бури в августе и как уменьшить их влияние на организм.

Магнитные бури в августе 2025 года

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в течение августа прогнозируются несколько периодов геомагнитной активности. С 1 по 31 августа значения A-индекса будут колебаться преимущественно от 5 до 25, а Kp-индекс – в пределах от 2 до 5.

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Периоды повышенной активности ожидаются 4-5 августа и 16-17 августа – в эти дни Kp-индекс может достигать 5 баллов, что свидетельствует об умеренных магнитных бурях. Кроме того, 25 августа возможны слабые колебания, вызванные влиянием коронального потока солнечного ветра.

Прогнозы магнитных бурь могут меняться, ведь специалисты по солнечной активности обновляют свои наблюдения каждые три часа. Поэтому рекомендуется регулярно проверять актуальную информацию, чтобы быть готовыми к возможным солнечным вспышкам.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Это особенно важно для метеозависимых людей – тех, кто остро реагирует на изменения погоды и магнитного поля. В такие периоды возможно обострение хронических болезней, головная боль, раздражительность или сонливость.

Перед ожидаемыми сильными магнитными бурями медики советуют заранее позаботиться о себе: хорошо высыпаться, придерживаться здорового питания, избегать тяжелой и острой пищи, алкоголя и кофе, а также ограничить стресс и эмоциональные нагрузки.

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