Лунный календарь на июль 2025: лучшие дни для перемен, путешествий и новых начинаний

В лунном календаре на июль 2025 года есть много благоприятных дней, которые подойдут для важных дел, новых начинаний, смены имиджа и путешествий.

Также в разгар лета нас ждут периоды, когда лучше замедлиться и уделить время отдыху, избегая чрезмерных нагрузок. Факты ICTV подготовили лунный календарь на июль 2025 года, чтобы вы знали, как планировать дела.

Фазы Луны в июле 2025 года

1-9 июля — растущая Луна.

10 июля — полная Луна.

11-23 июля — убывающая Луна.

24 июля — новолуние.

25-31 июля — Растущая Луна

Лунный календарь на июль 2025 — благоприятные дни

В июле 2025 года благоприятными днями будут: 1, 2, 3, 6, 8, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 числа.

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1-3 июля можно активно развивать проекты, начатые в новолуние. В этот период рекомендуется постепенно увеличивать физические и интеллектуальные нагрузки.

6, 8 июля — дни высокой энергичности и продуктивности. Концентрируйтесь на ключевых задачах, избегая распыления внимания. Сбалансируйте высокую активность с отдыхом.

15-17 июля — в этот период рекомендуется уменьшить физические и эмоциональные нагрузки. Сосредоточьтесь на завершении и упорядочении начатых проектов.

20 июля — доверьтесь своей интуиции и уделите время глубокому самоанализу. Завершайте все начатые дела, чтобы создать пространство для нового.

22-25 июля — период покоя и отдыха. Рекомендуется уделить внимание очищению на всех уровнях — физическом, эмоциональном, ментальном.

27 июля — в этот день вы почувствуете повышение энергии и выносливости. Не бойтесь превращать планы в конкретные действия.

29-31 июля — благоприятный период для обучения, знакомств и установления новых связей.

Благоприятные дни для разных дел по лунному календарю на июль 2025 года

Благоприятные дни для путешествий: 3, 6, 9, 11, 13, 16, 26, 31.

Благоприятные дни для новых начинаний: 5, 9, 15, 23, 26, 30, 31.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 3, 5, 15, 16, 23.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 1, 6, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 31.

Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 1, 2, 5, 8, 11, 16, 19, 20, 26, 31.

Благоприятные дни для похода к врачу: 1, 5, 9, 11, 15, 16, 26, 31.

Неблагоприятные дни в июле 2025 года

В июле 2025 года будет несколько неблагоприятных дней, когда стоит быть осторожным и избегать активных действий: 10, 12, 14 числа.

10, 12 июля — эти дни характеризуются повышенной эмоциональностью, чувствительностью и нестабильностью. Уменьшите информационную нагрузку, избегайте конфликтных ситуаций и важных переговоров. Контролируйте эмоциональные реакции, особенно в стрессовых ситуациях.

14 июля — в этот день вы можете почувствовать усталость, эмоциональную опустошенность, склонность к самоанализу и самокритике. Уделите внимание качественному сну и отдыху, не перегружайте организм.

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