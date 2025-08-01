Магнітні бурі у серпні 2025: синоптики назвали кілька критичних дат

У серпні 2025 року очікуються кілька періодів підвищеної магнітної активності. Останній місяць літа може бути складним для метеозалежних людей, адже прогнозують бурі помірної сили в першій та другій половині серпня.

Факти ICTV дізнавалися, коли саме очікуються магнітні бурі у серпні та як зменшити їхній вплив на організм.

Магнітні бурі в серпні 2025 року

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, протягом серпня прогнозуються кілька періодів геомагнітної активності. З 1 до 31 серпня значення A-індексу переважно коливатимуться від 5 до 25, а Kp-індекс – у межах від 2 до 5.

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Періоди підвищеної активності очікуються 4-5 серпня та 16-17 серпня – у ці дні Kp-індекс може досягати 5 балів, що свідчить про помірні магнітні бурі. Крім того, 25 серпня можливі слабкі коливання, викликані впливом коронального потоку сонячного вітру.

Прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже фахівці з сонячної активності оновлюють свої спостереження кожні три години. Тому рекомендується регулярно перевіряти актуальну інформацію, щоб бути готовими до можливих сонячних спалахів.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Це особливо важливо для метеозалежних людей – тих, хто гостро реагує на зміни погоди та магнітного поля. У такі періоди можливе загострення хронічних хвороб, головний біль, дратівливість або сонливість.

Перед очікуваними сильними магнітними бурями медики радять заздалегідь подбати про себе: добре висипатися, дотримуватися здорового харчування, уникати важкої та гострої їжі, алкоголю й кави, а також обмежити стрес і емоційні навантаження.

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