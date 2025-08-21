Куда пойти во Львове на День Независимости и кто из звезд будет петь

На этой неделе Украина будет отмечать один из самых важных праздников — День Независимости. Львов подготовил насыщенную программу мероприятий, которые состоятся 23-24 августа и создадут праздничную атмосферу для жителей и гостей города.

Факты ICTV узнавали, куда пойти во Львове на День Независимости 2025 и где можно хорошо провести время.

События во Львове на День Независимости 2025 для ценителей классики

Непобедимые во Львовской филармонии

24 августа во Львовской национальной филармонии прозвучит концертная программа Непобедимые, которой Национальная хоровая капелла Дударик откроет свой 55-й концертный сезон.

В программе казацкие, стрелецкие и повстанческие песни, а также солдатские, любовные и авторские произведения. Особенностью станет премьера песен гетмана Ивана Мазепы и Данила (Дмитрия) Туптала эпохи украинского барокко.

На сцене выступят известные вокалисты: Дарья Кудрик, Роман Липак, Тарас Ризняк, Юрий Иосифович, Демьян Севериненко, Назар Омельчук, Алексей Чалидзе. Музыкальное сопровождение обеспечат гитара, бас, аккордеон, ударные и духовые инструменты. Концертная программа призвана передать непобедимый дух и красоту украинской песни, которая сохраняется на протяжении пяти веков.

Песни украинского леса

В День Независимости в Театре Курбаса состоится благотворительный концерт-спектакль Песни украинского леса. Это музыкальный вечер и настоящее путешествие в глубину украинской песенной традиции, где пение превращается в действие, а звук становится живым прикосновением.

На сцене выступят группа Kurbasy, актрисы и певицы Наталья Рыбка-Пархоменко и Мария Онещак. В программе старинные баллады, веснянки, колыбельные и обрядовые песни из разных уголков Украины: Полесья, Буковины, Подолья, Полтавщины и Центральной Украины. Завершением станет совместный круг песни.

Мероприятие носит благотворительный характер, регистрация происходит за донат от 300 грн, а все собранные средства пойдут на закупку FPV-дронов для подразделений на передовой. После концерта запланирован аукцион с уникальными лотами.

Куда сходить во Львове на День Независимости: концерты для молодежи

Большой концерт группы Kozak System

Накануне праздника, 23 августа, в FESTrepublic состоится большой open air концерт группы Kozak System. Это не просто выступление, а своеобразная миссия музыкантов, которые за годы полномасштабной войны сыграли более 370 концертов в самых разных условиях, от бомбоубежищ и метро до госпиталей и передовой.

Музыка группы стала символом единения и поддержки украинских воинов. Во время выступлений коллектив собирает пожертвования, которые впоследствии превращаются в дроны, пикапы и другое необходимое снаряжение для защитников.

Артем Пивоваров в FESTrepublic

24 августа в 19:00 на территории FESTrepublic состоится праздничный концерт Артема Пивоварова. Стоимость билетов от 950 грн. Певец соберет своих поклонников в День Независимости, чтобы вместе спеть песни, которые вдохновляют и объединяют. К главному празднику страны он готовит особую программу с любимыми хитами и композициями из собственного авторского проекта.

День Независимости Украины 2025: куда пойти во Львове с семьей

Тарас Петриненко и Татьяна Горобец в Вилле Грушевского

24 августа в 18:00 в Вилле Грушевского состоится большой праздничный концерт легендарного Тараса Петриненко и певицы Татьяны Горобец. Цена билетов стартует от 490 грн. На сцене вместе с ними выступит группа Гроно.

В программе самые известные хиты в дуэтном исполнении: Украина; Господи, помилуй нас; Песня о песне и другие знаковые композиции.

Павел Зибров, Степан Гига и Budchuk в Emily Resort

В День Независимости, 24 августа в 18:00, в Emily Resort (Aquatoria Summer Hall) состоится концерт Павла Зиброва, Степана Гиги и Budchuk. Стоимость билетов от 800 грн.

В этот вечер на сцене прозвучат хиты, которые десятилетиями сопровождают украинцев: Хрещатик, Яворина, Золото Карпат, Два кольори и многие другие песни о любви, судьбе и Родине.

Василий Зинкевич. Моя Украина

24 августа в 19:00 в Митрополичьих садах состоится праздничный концерт Василия Зинкевича. Билеты стоят от 790 грн. Легендарный артист выступит вместе с рок-бэндом и приглашенными солистами.

В программе самые любимые произведения: Червона рута, Гуцулка Ксеня, Два кольори и другие песни, ставшие частью украинской музыкальной истории.

