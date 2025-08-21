Куди піти у Львові на День Незалежності та хто із зірок співатиме

Цього тижня Україна відзначатиме одне з найважливіших свят – День Незалежності. Львів підготував насичену програму подій, які відбудуться 23–24 серпня та створять святкову атмосферу для жителів і гостей міста.

Факти ICTV дізнавалися, куди піти у Львові на День Незалежності 2025 та де можна гарно провести час.

Події у Львові на День Незалежності 2025 для поціновувачів класики

Непереможні у Львівській філармонії

24 серпня у Львівській національній філармонії пролунає концертна програма Непереможні, якою Національна хорова капела Дударик відкриє свій 55-й концертний сезон.

У програмі козацькі, стрілецькі та повстанські пісні, а також жовнірські, любовні й авторські твори. Особливістю стане прем’єра пісень гетьмана Івана Мазепи та Данила (Дмитра) Туптала доби українського бароко.

На сцені виступлять відомі вокалісти: Дарія Кудрик, Роман Липак, Тарас Різняк, Юрій Йосифович, Дем’ян Севериненко, Назар Омельчук, Олексій Чалідзе. Музичний супровід забезпечать гітара, бас, акордеон, ударні та духові інструменти. Концертна програма покликана передати непереможний дух та красу української пісні, що зберігається впродовж п’яти століть.

Пісні українського лісу

У День Незалежності в Театрі Курбаса відбудеться благодійне концерт-дійство Пісні українського лісу. Це музичний вечір та справжня подорож у глибину української пісенної традиції, де спів перетворюється на дію, а звук стає живим дотиком.

На сцені виступатимуть гурт Kurbasy, акторки й співачки Наталія Рибка-Пархоменко та Марія Онещак. У програмі давні балади, веснянки, колискові та обрядові пісні з різних куточків України: Полісся, Буковини, Поділля, Полтавщини та Центральної України. Завершенням стане спільне коло пісні.

Подія має благодійну мету, реєстрація відбувається за донат від 300 грн, а всі зібрані кошти витратять на закупівлю FPV-дронів для підрозділів на передовій. Після концерту заплановано аукціон з унікальними лотами.

Куди сходити у Львові на День Незалежності: концерти для молоді

Великий концерт гурту Kozak System

Напередодні свята, 23 серпня, у FESTrepublic відбудеться великий open air концерт гурту Kozak System. Це не просто виступ, а своєрідна місія музикантів, які за роки повномасштабної війни відіграли понад 370 концертів у найрізноманітніших умовах – від бомбосховищ і метро до госпіталів та передової.

Музика гурту стала символом єднання та підтримки українських воїнів. Під час виступів колектив збирає донати, які згодом перетворюються на дрони, пікапи та інше необхідне забезпечення для захисників.

Артем Пивоваров у FESTrepublic

24 серпня о 19:00 на території FESTrepublic відбудеться святковий концерт Артема Пивоварова. Вартість квитків від 950 грн. Співак збере своїх прихильників у День Незалежності, щоб разом заспівати пісні, які надихають та об’єднують. До головного свята країни він готує особливу програму з улюбленими хітами та композиціями з власного авторського проєкту.

День Незалежності України 2025: куди піти у Львові з родиною

Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у Віллі Грушевського

24 серпня о 18:00 у Віллі Грушевського відбудеться великий святковий концерт легендарного Тараса Петриненка та співачки Тетяни Горобець. Ціна квитків стартує від 490 грн.

На сцені разом із ними виступить гурт Гроно. У програмі найвідоміші хіти у дуетному виконанні: Україна; Господи, помилуй нас; Пісня про пісню та інші знакові композиції.

Павло Зібров, Степан Гіга та Budchuk в Emily Resort

У День Незалежності, 24 серпня о 18:00, в Emily Resort (Aquatoria Summer Hall) відбудеться концерт Павла Зіброва, Степана Гіги та Budchuk. Вартість квитків від 800 грн.

Цього вечора на сцені звучатимуть хіти, які десятиліттями супроводжують українців: Хрещатик, Яворина, Золото Карпат, Два кольори та багато інших пісень про любов, долю та Батьківщину.

Василь Зінкевич. Моя Україна

24 серпня о 19:00 у Митрополичих садах відбудеться святковий концерт Василя Зінкевича. Квитки коштують від 790 грн. Легендарний артист виступить разом із рок-бендом та запрошеними солістами.

У програмі найулюбленіші твори: Червона рута, Гуцулка Ксеня, Два кольори та інші пісні, що стали частиною української музичної історії.

