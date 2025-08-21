В Одессе ко Дню Независимости также подготовили праздничную программу. В течение 23-24 августа горожан и гостей ждут разнообразные мероприятия – от выставок и концертов до культурных акций, которые помогут почувствовать атмосферу праздника и еще раз напомнить, насколько ценна для нас независимость.

Куда пойти в Одессе на День Независимости 2025, читайте в нашем материале.

День Независимости: куда пойти в Одессе ценителям живописи и литературы

Выставка живописи Светланы Крыжевской Это наша земля

23 августа в 12:00 в фойе Одесского литературного музея откроется выставка живописи Светланы Крыжевской Это наша земля! Мероприятие приурочено ко Дню Независимости Украины.

На полотнах художницы можно увидеть красоту и самобытность украинских пейзажей — от Карпат до Донбасса, от Черного моря до Черниговщины. В экспозиции представлены работы разных лет: дворец в Качановке, Хотинская и Каменец-Подольская крепости, казацкое кладбище в Усатовом, поля Херсонщины, скалы Крыма и другие уголки нашей страны.

Выставка будет проходить в Одесском литературном музее, ул. Ланжероновская, 2.

Встреча участников Литературной студии Зеленая лампа

23 августа во Всемирном клубе одесситов, г. Одесса, ул. Маразлиевская, 7, запланировано еще одно событие. В 14:00 состоится встреча участников Литературной студии Зеленая лампа, а после нее — презентация книг известного путешественника, писателя и Заслуженного журналиста Украины Александра Ляшко. Гостей ждет теплая атмосфера творчества и новых историй.

День Независимости Украины 2025: куда пойти в Одессе меломанам

Концерт NIKOW

Все любители музыки смогут найти, чем занять свой вечер в День Независимости. Концерт NIKOW состоится 24 августа с 19:30 до 21:30 в Itaka Beach Resort на пляже Аркадия, 4 в Одессе.

Артист представит новую программу ЖИВУ-ВІДСТУКУЄ, а его выступление обещает особую атмосферу и живую энергетику для всех посетителей.

NIKOW — независимый исполнитель, который стремительно покорил сердца слушателей благодаря своим глубоким текстам и яркой энергетике на сцене. Его дебютный альбом Сонь, ты спишь? сразу попал в топ-чарты, а первый тур по Украине прошел с огромным успехом.

Концерт украинского музыкального дуэта Сусіди стерплять

Накануне Дня Независимости Украины, 23 августа 2025 года, в Одессе состоится сольный концерт украинского музыкального дуэта Сусіди стерплять. Начало мероприятия запланировано на 19:00 на открытой площадке ITAKA Beach Resort & Night Club, пляж Аркадия, 4.

Сусіди стерплять — музыкальный дуэт, созданный в 2017 году в Николаеве. В их музыке сочетаются рок, панк, постпанк, рейв, метал, электроника и поп, что формирует неповторимый стиль. Композиции дуэта отличаются острыми и актуальными текстами, которые способны вызвать как смех, так и глубокие размышления.

Дуэт уже завоевала популярность среди поклонников альтернативной музыки, имеет мини-альбом, многочисленные синглы, два концертных тура и участие в крупных музыкальных фестивалях.

Концерт продлится около двух часов. Это уникальная возможность отметить канун Дня Независимости в атмосфере живой музыки на берегу моря.

Куда сходить в Одессе на День Независимости любителям драмы и комедии

Комедия MORE

Театр на Чайной 24 августа приглашает на комедию MORE — легкую, остроумную постановку в жанре басни. На сцене оживают колоритные герои, которых воплощают актеры Александр Бойко, Мишель Гошар, Даниил Савченко и Владислав Костика, который также является режиссером спектакля.

Сюжет построен вокруг трех мужчин, которых объединяет голод, и они пытаются выжить в комических обстоятельствах. Спектакль длится около 60 минут, рекомендован зрителям от 15 лет, а после начала спектакля зрители не допускаются.

Спектакль запланирован на 24 августа 2025 года, воскресенье, с 18:00 до 19:00, ул. Нежинская, 37.

Трагикомедия Наша жизнь полна событий

23 августа в Одессе в Театре на Чайной состоится трагикомедия Наша жизнь полна событий. Спектакль рассказывает о моментах жизни, которыми иногда хочется поделиться с друзьями, но на которые всегда не хватает времени. Мероприятие состоится 23 августа 2025 года, суббота, с 18:00 до 19:15, Театр на Чайной, Одесса, ул. Нежинская, 37.

Дизель Шоу

24 августа в 16:00 и 19:00 в Театре Музкомедии состоятся выступления Дизель Шоу. Этот популярный юмористический проект не остановили ни пандемия, ни обстоятельства – в августе команда отправляется с патриотическими концертами, чтобы поддержать украинских зрителей.

В День Независимости одесситы и гости города смогут насладиться свежими шутками, зарядиться положительной энергией и получить настоящую дозу юмора, которую еще не показывали по телевизору. Программа обещает быть патриотичной, эксклюзивной и очень смешной, поднимая настроение и боевой дух всем участникам.

Куда пойти в Одессе на День Независимости 2025 всей семьей

24 августа в Одессе в Доме Клоунов состоится спектакль Рыжий город от Театра Маски. Это театральное путешествие в атмосферу Одессы по мотивам рассказов Георгия Голубенко — искренняя ода городу с его неповторимым характером, юмором и душевной теплотой.

Одесса здесь предстает как целая вселенная, вдохновляющая художников на песни, истории и легенды. Актер Борис Барский мастерски передаст одесский дух, сочетая иронию, колорит и чувственность. Адрес: Одесса, ул. Ольгиевская, 23.

