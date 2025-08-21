Вікенд у святковому ритмі: куди піти в Одесі на День Незалежності

В Одесі до Дня Незалежності також підготували святкову програму. Протягом 23–24 серпня на містян та гостей чекатимуть різноманітні події – від виставок і концертів до культурних акцій, які допоможуть відчути атмосферу свята та ще раз нагадати, наскільки цінна для нас незалежність.

Куди піти в Одесі на День Незалежності 2025, читайте в нашому матеріалі.

День Незалежності: куди піти в Одесі поціновувачам живопису та літератури

Виставка живопису Світлани Крижевської Це наша земля

23 серпня о 12:00 у фойє Одеського літературного музею відкриється виставка живопису Світлани Крижевської Це наша земля! Подія приурочена до Дня Незалежності України.

На полотнах художниці можна побачити красу та самобутність українських краєвидів – від Карпат до Донбасу, від Чорного моря до Чернігівщини. У експозиції представлені роботи різних років: палац у Качанівці, Хотинська й Кам’янець-Подільська фортеці, козацький цвинтар в Усатовому, поля Херсонщини, скелі Криму та інші куточки нашої країни.

Виставка проходитиме в Одеському літературному музеї, вул. Ланжеронівська, 2.

Зустріч учасників Літературної студії Зелена лампа

23 серпня у Всесвітньому клубі одеситів, м. Одеса, вул. Маразліївська, 7, запланована ще одна подія. О 14:00 відбудеться зустріч учасників Літературної студії Зелена лампа, а після неї – презентація книг відомого мандрівника, письменника та Заслуженого журналіста України Олександра Ляшка. Гостей чекає тепла атмосфера творчості та нових історій.

День Незалежності України 2025: куди піти в Одесі меломанам

Концерт NIKOW

Усі любителі музики зможуть знайти, чим зайняти свій вечір у День Незалежності. Концерт NIKOW відбудеться 24 серпня з 19:30 до 21:30 в Itaka Beach Resort на пляжі Аркадія, 4 в Одесі.

Артист представить нову програму ЖИВУ-ВІДСТУКУЄ, а його виступ обіцяє особливу атмосферу та живу енергетику для всіх відвідувачів.

NIKOW — незалежний виконавець, який стрімко підкорив серця слухачів завдяки своїм глибоким текстам і яскравій енергетиці на сцені. Його дебютний альбом Сонь, ти спиш? одразу потрапив у топ-чарти, а перший тур Україною пройшов із шаленим успіхом.

Концерт українського музичного дуету Сусіди стерплять

Напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня 2025 року, в Одесі відбудеться сольний концерт українського музичного дуету Сусіди стерплять. Початок події заплановано на 19:00 на відкритому майданчику ITAKA Beach Resort & Night Club, пляж Аркадія, 4.

Сусіди стерплять — музичний дует, створений у 2017 році в Миколаєві. У їхній музиці поєднуються рок, панк, постпанк, рейв, метал, електроніка та поп, що формує неповторний стиль. Композиції дуету відзначаються гострими та актуальними текстами, які здатні викликати як сміх, так і глибокі роздуми.

Дует уже здобув популярність серед шанувальників альтернативної музики, має міні-альбом, численні сингли, два концертні тури та участь у великих музичних фестивалях.

Концерт триватиме близько двох годин. Це унікальна можливість відзначити переддень Дня Незалежності в атмосфері живої музики на березі моря.

Куди сходити в Одесі на День Незалежності любителям драми і комедії

Комедія MORE

Театр на Чайній 24 серпня запрошує на комедію MORE — легку, дотепну постановку у жанрі байки. На сцені оживають колоритні герої, яких втілюють актори Олександр Бойко, Мішель Ґошар, Данило Савченко та Владислав Костика, який також є режисером вистави.

Сюжет побудований навколо трьох чоловіків, яких об’єднує голод, і вони намагаються вижити у комічних обставинах. Спектакль триває близько 60 хвилин, рекомендований глядачам від 15 років, а після початку вистави глядачі не допускаються.

Вистава запланована на 24 серпня 2025 року, неділя, з 18:00 до 19:00, вул. Ніжинська, 37.

Трагікомедія Наше життя сповнене подій

23 серпня в Одесі в Театрі на Чайній відбудеться трагікомедія Наше життя сповнене подій. Вистава розповідає про моменти життя, якими іноді хочеться поділитися з друзями, але на які завжди не вистачає часу. Подія відбудеться 23 серпня 2025 року, субота, з 18:00 до 19:15, Театр на Чайній, Одеса, вул. Ніжинська, 37.

Дизель Шоу

24 серпня о 16:00 та 19:00 у Театрі Музкомедії відбудуться виступи Дизель Шоу. Цей популярний гумористичний проєкт не зупинили ні пандемія, ні обставини – у серпні команда вирушає з патріотичними концертами, щоб підтримати українських глядачів.

На День Незалежності одесити та гості міста зможуть насолодитися свіжими жартами, зарядитися позитивною енергією та отримати справжню дозу гумору, яку ще не показували по телевізору. Програма обіцяє бути патріотичною, ексклюзивною та дуже смішною, піднімаючи настрій і бойовий дух усім учасникам.

Куди піти в Одесі на День Незалежності 2025 всією сім’єю

24 серпня в Одесі в Будинку Клоунів відбудеться вистава Руде місто від Театру Маски. Це театральна подорож в атмосферу Одеси за мотивами оповідань Георгія Голубенка — щира ода місту з його неповторним характером, гумором і душевною теплотою.

Одеса тут постає як цілий всесвіт, що надихає митців на пісні, історії та легенди. Актор Борис Барський майстерно передасть одеський дух, поєднуючи іронію, колорит і чуттєвість. Адреса: Одеса, вул. Ольгіївська, 23.

