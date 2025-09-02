Первая осенняя полнолуние 2025 года вместе с полным лунным затмением — это астрономическое событие, которое лунный календарь прогнозирует на первую декаду сентября. Оно обещает мощное эмоциональное воздействие.

Когда затмение в сентябре 2025 года, читайте в нашем материале.

Когда полное лунное затмение в сентябре 2025 года

По данным NASA, в ночь с 7 на 8 сентября 2025 года жители Украины, а также большинство населения Земли, будут иметь уникальную возможность наблюдать редкое астрономическое явление — полное лунное затмение.

Когда полнолуние в сентябре 2025 года

Нынешнее затмение совпадает с сентябрьским полнолунием 7-8 сентября, которое традиционно называют Кукурузным.

Астрономы подсчитали, что наблюдать это явление смогут около 7,1 миллиарда человек, то есть примерно 88% населения планеты.

Когда наблюдать Кровавую луну в сентябре 2025 года

Во время затмения 7-8 сентября Луна приобретет характерный темно-багряный оттенок, что дало ей народное название Кровавая Луна.

Красный оттенок Луны объясняется особенностями прохождения солнечного света через атмосферу Земли, ведь синяя часть спектра рассеивается, а красно-оранжевые лучи огибают планету и достигают Луны, благодаря чему она не исчезает в темноте, а светится темно-багряным сиянием.

Лунное затмение в сентябре 2025 года: когда и где смотреть в Украине

В Украине первые фазы затмения начнутся еще до захода Солнца, поэтому их будет сложно разглядеть. Например:

В Луганске Луна взойдет в 18:48.

В Киеве — в 19:25.

Во Львове — в 19:51, и уже в этот момент он будет выглядеть частично затемненным.

Полная фаза наступит в 20:30 и продлится до 21:52, а максимум затмения будет наблюдаться в 21:11. После этого Луна постепенно начнет светлеть.

Наблюдать явление можно будет до 23:55, когда завершится полутеневая фаза, для чего достаточно иметь открытый горизонт на востоке и юго-востоке. Особым элементом наблюдения станет планета Сатурн, которая будет находиться рядом с затемненной Луной и будет выглядеть как яркая звезда.

В разных странах условия для наблюдения различаются. В Лондоне Луна взойдет уже после пика затмения, в США явление будет почти незаметным, а в Западной Австралии, Индии и Китае его можно будет увидеть полностью.

Интересные астрономические явления в сентябре 2025 года

8 сентября на небе произойдет еще одно увлекательное астрономическое событие — сближение Луны с двумя газовыми гигантами, Сатурном и Нептуном. Планеты приблизятся к Луне на ночном небосводе, создавая яркую картину для наблюдений через телескоп.

Хотя Нептун из-за своей удаленности будет менее заметным, Сатурн с его впечатляющими кольцами станет настоящим украшением вечернего неба. Такое расположение планет идеально подходит для астрофотографии. Лучшее время для наблюдения — после захода солнца.

В ночь с 12 на 13 сентября Луна закроет звездочное скопление Плеяды, создавая редкое явление, известное как покрытие. Событие продлится примерно с 22:20 до 01:40 по киевскому времени. Наблюдение за тем, как звезды Плеяд исчезают за лунным диском и снова появляются, — это настоящее чудо для ценителей астрономии.

Для лучшего наблюдения рекомендуется использовать бинокль или телескоп. Это явление станет одним из самых ярких небесных событий сентября для тех, кто ищет уникальные моменты на ночном небе.

Будет ли солнечное затмение в сентябре 2025 года

21–22 сентября произойдет частичное солнечное затмение, которое завершит астрономические события месяца. Пик затмения придется на 21 и 22 сентября.

Однако на этот раз наблюдать его смогут только жители Южного полушария — Австралии, Новой Зеландии, Антарктиды и островов Тихого океана. В Украине увидеть частичное солнечное затмение будет невозможно.

