Перша осіння повня 2025 року разом із повним місячним затемненням — це астрономічна подія, яку місячний календар прогнозує на першу декаду вересня. Вона обіцяє потужний емоційний вплив.

Коли затемнення у вересні 2025 року, читайте в нашому матеріалі.

Коли повне місячне затемнення у вересні 2025 року

За даними NASA, у ніч із 7 на 8 вересня 2025 року жителі України, а також більшість населення Землі, матимуть унікальну можливість спостерігати рідкісне астрономічне явище — повне місячне затемнення.

Коли повний місяць у вересні 2025 року

Цьогорічне затемнення збігається з вересневою повнею 7- 8 вересня, яку традиційно називають Кукурудзяною.

Астрономи підрахували, що спостерігати це явище зможуть близько 7,1 млрд людей, тобто приблизно 88% населення планети.

Коли спостерігати Кривавий місяць у вересні 2025 року

Під час затемнення 7-8 вересня Місяць набуде характерного темно-багряного відтінку, що дало йому народну назву Кривавий Місяць.

Червоний відтінок Місяця пояснюється особливостями проходження сонячного світла через атмосферу Землі, адже синя частина спектра розсіюється, а червоно-помаранчеві промені огинають планету та досягають Місяця, завдяки чому він не зникає в темряві, а світиться темно-багряним сяйвом.

Місячне затемнення у вересні 2025: коли та де дивитися в Україні

В Україні перші фази затемнення почнуться ще до заходу Сонця, тому їх буде складно розгледіти. Наприклад:

У Луганську Місяць зійде о 18:48.

У Києві — о 19:25.

У Львові — о 19:51, і вже на той момент він виглядатиме частково затемненим.

Повна фаза настане о 20:30 та триватиме до 21:52, а максимум затемнення спостерігатиметься о 21:11. Після цього Місяць поступово почне світлішати.

Спостерігати явище можна буде до 23:55, коли завершиться напівтіньова фаза, для чого достатньо мати відкритий горизонт на сході та південному-сході. Особливим елементом спостереження стане планета Сатурн, яка перебуватиме поруч із затемненим Місяцем і буде схожою на яскраву зорю.

У різних країнах умови для спостереження різняться. У Лондоні Місяць зійде вже після піку затемнення, у США явище буде майже непомітним, а в Західній Австралії, Індії та Китаї його можна буде побачити повністю.

Цікаві астрономічні явища у вересні 2025 року

8 вересня, на небі відбудеться ще одна захоплива астрономічна подія — зближення Місяця з двома газовими гігантами, Сатурном і Нептуном. Планети наблизяться до Місяця на нічному небосхилі, створюючи яскраву картину для спостережень через телескоп.

Хоча Нептун через свою віддаленість буде менш помітним, Сатурн із його вражаючими кільцями стане справжньою окрасою вечірнього неба. Таке розташування планет ідеально підходить для астрофотографії. Найкращий час для спостереження — після заходу сонця.

У ніч із 12 на 13 вересня Місяць закриє зоряне скупчення Плеяди, створюючи рідкісне явище, відоме як покриття. Подія триватиме приблизно з 22:20 до 01:40 за київським часом. Спостереження за тим, як зірки Плеяд зникають за місячним диском і знову з’являються, — це справжнє диво для поціновувачів астрономії.

Для кращого спостереження рекомендується використовувати бінокль або телескоп. Це явище стане однією з найяскравіших небесних подій вересня для тих, хто шукає унікальні моменти на нічному небі.

Чи буде сонячне затемнення у вересні 2025 року

21–22 вересня відбудеться часткове сонячне затемнення, яке завершить астрономічні події місяця. Пік затемнення припаде на 21 та 22 вересня.

Проте цього разу спостерігати його зможуть лише жителі Південної півкулі — Австралії, Нової Зеландії, Антарктиди та островів Тихого океану. В Україні побачити часткове сонячне затемнення буде неможливо.

