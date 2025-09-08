Международный фестиваль дерунов — это ежегодный культурно-гастрономический праздник, который традиционно проходит в Коростене. Центральной локацией мероприятия становится живописный Древлянский парк, где оживает атмосфера настоящего полесского гостеприимства и древних кулинарных традиций.

Праздник выходит далеко за пределы обычной дегустации, ведь здесь проходят кулинарные баталии, в которых участвуют мастера из разных уголков Украины и мира.

Каждый из них представляет свои рецепты дерунов, а оценивают их как профессиональное жюри, так и зрители, которые имеют возможность стать дегустаторами, приобретя специальный патент на дегустацию. Именно они определяют, какие дерунов заслуживают звания самых вкусных.

Когда фестиваль дерунов в Коростене и как планируют его праздновать, читайте в нашем материале.

Фестиваль дерунов в Коростене: дата

13 сентября 2025 года состоится 16-й фестиваль дерунов в Коростене. Мероприятие пройдет в парке Древлянский с 11:00 до 15:00. О проведении фестиваля сообщила заместитель городского главы Наталья Чижевская в эфире радио Коростень ФМ.

В этом году мероприятие будет иметь благотворительный характер, поэтому в рамках ярмарки будут действовать специальные локации со сбором средств для Вооруженных сил Украины. Лозунг акции Деруны — Донаты — Дроны останется неизменным. В ярмарке примут участие благотворительные и волонтерские организации, которые благодаря фестивалю смогут закрыть свои сборы.

Программа фестиваля дерунов в Коростене 13 сентября

Организаторы отказались от масштабного формата с заполнением парка, концертами, музыкой и развлекательными программами. Фестиваль будет сосредоточен на так называемой дерунярской локации.

Такое решение связано с постановлением Кабинета Министров, которое обязывает согласовывать все массовые мероприятия с военными. Во время проведения мероприятия для посетителей будет доступно укрытие, а именно военно-исторический музейный комплекс Скала, расположенный в центре Коростеня.

Ожидается, что в этом году в парке будут работать около 20 торговых точек с дерунами. Традиционно их будут готовить постоянные партнеры, которые участвуют в фестивале годами. По словам организаторов, количество продукции заранее предсказать сложно, ведь в разные годы деруны либо оставались и их раздавали бесплатно, либо продавались по высоким ценам из-за большого спроса.

Кроме главной гастрономической части, в программе фестиваля дерунов 2025 в Коростене предусмотрено несколько дополнительных площадок, а именно просветительские зоны, мастер-классы от общественных организаций и центра детского и юношеского творчества, интерактивы по минной безопасности и первой домедицинской помощи.

Для детей будут работать точки со сладкой ватой и попкорном. Отдельно запланирована акция Донат за талант, где каждый желающий сможет поддержать ВСУ собственным выступлением.

Городской совет не устанавливает единой цены на деруны. Каждая организация или локация будет направлять собранные средства на собственный благотворительный проект, чаще всего на поддержку подшефных бригад.

В Коростень на фестиваль приедут представители немецкого Фонда Маршалла США, с которым община подписала меморандум о сотрудничестве во время Ukraine Recovery Conference 2025. Также в городе ожидают туристов из соседних населенных пунктов и областей. Особенностью мероприятия этого года станет совместное приготовление дерунов городским главой Владимиром Москаленко и представителями Фонда Маршалла.

