Міжнародний фестиваль дерунів – це щорічне культурно-гастрономічне свято, яке традиційно відбувається у Коростені. Центральною локацією заходу стає мальовничий Древлянський парк, де оживає атмосфера справжньої поліської гостинності та давніх кулінарних традицій.

Свято виходить далеко за межі звичайної дегустації, адже тут проходять кулінарні баталії, у яких беруть участь майстри з різних куточків України та світу.

Кожен із них презентує власні рецепти дерунів, а оцінюють їх як професійне журі, так і глядачі, котрі мають можливість стати дегустаторами, придбавши спеціальний патент на дегустацію. Саме вони визначають, які деруни заслуговують на звання найсмачніших.

Зараз дивляться

Коли фестиваль дерунів у Коростені та як планують його святкувати, читайте в нашому матеріалі.

Фестиваль дерунів у Коростені: дата

13 вересня 2025 року відбудеться 16-й фестиваль дерунів у Коростені. Захід відбудетьс в парку Древлянський з 11:00 до 15:00. Про проведення фестивалю повідомила заступниця міського голови Наталія Чижевська в ефірі радіо Коростень ФМ.

Цьогоріч подія матиме благодійний характер, тож у межах ярмарку діятимуть спеціальні локації зі збором коштів для Збройних сил України. Гасло акції Деруни – Донати – Дрони залишиться незмінним. Участь у ярмарку братимуть благодійні та волонтерські організації, які завдяки фестивалю зможуть закрити свої збори.

Програма фестивалю дерунів у Коростені 13 вересня

Організатори відмовилися від масштабного формату із заповненням парку, концертами, музикою та розважальними програмами. Фестиваль буде зосереджений на так званій дерунярській локації.

Таке рішення пов’язане з постановою Кабінету Міністрів, яка зобов’язує погоджувати всі масові заходи з військовими. Під час проведення дійства для відвідувачів буде доступне укриття, а саме військово-історичний музейний комплекс Скеля, що розташований у центрі Коростеня.

Очікується, що цього року в парку працюватимуть близько 20 торгових точок із дерунами. Традиційно їх готуватимуть постійні партнери, які беруть участь у фестивалі роками. За словами організаторів, кількість продукції заздалегідь передбачити складно, адже у різні роки деруни або залишалися і їх роздавали безкоштовно, або ж продавалися за високими цінами через великий попит.

Крім головної гастрономічної частини, у програмі фестивалю дерунів 2025 у Коростені, передбачено кілька додаткових майданчиків, а саме просвітницькі зони, майстер-класи від громадських організацій і центру дитячої та юнацької творчості, інтерактиви з мінної безпеки та першої домедичної допомоги.

Для дітей будуть працювати точки з солодкою ватою та попкорном. Окремо запланована акція Донат за талант, де кожен охочий зможе підтримати ЗСУ власним виступом.

Міська рада не встановлює єдиної ціни на деруни. Кожна організація чи локація спрямовуватиме зібрані кошти на власний благодійний проєкт, найчастіше на підтримку підшефних бригад.

До Коростеня на фестиваль завітають представники німецького Фонду Маршалла США, з яким громада підписала меморандум про співпрацю під час Ukraine Recovery Conference 2025. Також у місті очікують на туристів із сусідніх населених пунктів та областей. Особливістю цьогорічного заходу стане спільне приготування дерунів міським головою Володимиром Москаленком та представниками Фонду Маршалла.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.