Селена Гомес и Бенни Бланко поженились: кто из звезд был на свадьбе
Американская певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко.
Свадебная церемония была романтичной. На обеспечение приватности и безопасности звезда потратила $300 тыс., пишет Daily Mail.
Свадьба Селены Гомес и Бенни Бланко: что известно
На опубликованных в Instagram фотографиях можно увидеть свадебный образ Селены.
Гомес надела свадебное платье Ralph Lauren, сшитое на заказ, с цветочным принтом, открытой спиной и структурированным лифом.
Образ Селены дополнили платиновые серьги с бриллиантами от Tiffany & Co. Волосы невесты были уложены в пышное каре.
Бланко выбрал классический черный смокинг от Ralph Lauren с синей рубашкой в тон и контрастным нагрудным платком.
Церемония состоялась на частной территории площадью более 70 акров к северу от Санта-Барбары, Калифорния.
На свадьбу пригласили около 170 гостей, среди которых были лучшая подруга Селены Тейлор Свифт, актеры Мартин Шорт и Стив Мартин, Пэрис Хилтон и Эд Ширан.
Многих гостей «прикрывали» зонтиками, чтобы избежать лишнего внимания. Охрана обеспечивала безопасность на уровне большого фестиваля.
Для перевозки гостей к месту церемонии организовали кортеж из черных фургонов Mercedes.
В пятницу вечером состоялся роскошный репетиционный ужин в особняке с десятью спальнями в районе Хоуп-Ранч.