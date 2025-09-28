Американская певица и актриса Селена Гомес вышла замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко.

Свадебная церемония была романтичной. На обеспечение приватности и безопасности звезда потратила $300 тыс., пишет Daily Mail.

Свадьба Селены Гомес и Бенни Бланко: что известно

На опубликованных в Instagram фотографиях можно увидеть свадебный образ Селены.

Гомес надела свадебное платье Ralph Lauren, сшитое на заказ, с цветочным принтом, открытой спиной и структурированным лифом.

Образ Селены дополнили платиновые серьги с бриллиантами от Tiffany & Co. Волосы невесты были уложены в пышное каре.

Бланко выбрал классический черный смокинг от Ralph Lauren с синей рубашкой в тон и контрастным нагрудным платком.

Церемония состоялась на частной территории площадью более 70 акров к северу от Санта-Барбары, Калифорния.

На свадьбу пригласили около 170 гостей, среди которых были лучшая подруга Селены Тейлор Свифт, актеры Мартин Шорт и Стив Мартин, Пэрис Хилтон и Эд Ширан.

Многих гостей «прикрывали» зонтиками, чтобы избежать лишнего внимания. Охрана обеспечивала безопасность на уровне большого фестиваля.

Для перевозки гостей к месту церемонии организовали кортеж из черных фургонов Mercedes.

В пятницу вечером состоялся роскошный репетиционный ужин в особняке с десятью спальнями в районе Хоуп-Ранч.

