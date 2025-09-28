Американська співачка та акторка Селена Гомес вийшла заміж за музичного продюсера Бенні Бланко.

Весільна церемонія була романтичною. На забезпечення приватності та безпеки зірка витратила $300 тис., пише Daily Mail.

Весілля Селени Гомес та Бенні Бланко: що відомо

На опублікованих у Instagram світлинах можна побачити весільний образ Селени.

Гомес вбралася у весільну сукню Ralph Lauren, зшиту на замовлення, з квітковим принтом, відкритою спиною і структурованим ліфом.

Образ Селени доповнили платинові сережки з діамантами від Tiffany & Co. Волосся нареченої було вкладене в пишне каре.

Бланко обрав класичний чорний смокінг від Ralph Lauren із синьою сорочкою в тон та контрастною нагрудною хусткою.

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

Церемонія відбулася на приватній території площею понад 70 акрів на північ від Санта-Барбари, Каліфорнія.

На весілля запросили близько 170 гостей, серед яких були найкраща подруга Селени Тейлор Свіфт, актори Мартін Шорт і Стів Мартін, Періс Хілтон та Ед Ширан.

Багатьох гостей “прикривали” парасольками, щоб уникнути зайвої уваги. Охорона забезпечувала безпеку на рівні великого фестивалю.

Для перевезення гостей до місця церемонії організували кортеж із чорних фургонів Mercedes.

У п’ятницю ввечері, відбулася розкішна репетиційна вечеря в особняку з десятьма спальнями у районі Гоуп-Ранч.

