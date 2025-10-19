Ноябрь – это период, когда погода не радует солнечным небом, поэтому хочется поднять себе настроение с помощью бьюти-процедур.

Удачная стрижка или окрашивание способны не только освежить образ, но и придать уверенности. Чтобы результат действительно порадовал, а волосы оставались здоровыми и блестящими, стоит ориентироваться на фазы Луны.

Факты ICTV подготовили лунный календарь на ноябрь 2025 года, чтобы вы выбрали лучший день для визита в салон красоты.

Когда лучше стричь волосы в ноябре 2025 года

Рассмотрим подробно фазы Луны в ноябре 2025 года и их потенциальное влияние на состояние и внешний вид волос.

Фазы Луны в ноябре 2025 года и их влияние на волосы:

Растущая Луна (1-4 ноября) – лучшее время для обновления прически. Волосы, подстриженные в этот период, растут быстрее, становятся гуще и сильнее. Красить волосы можно, но кардинально менять цвет не рекомендуется.

Полнолуние (5 ноября) – стрижка в этот день может сделать волосы непослушными. Красить волосы также не стоит, результат вас не удовлетворит.

Убывающая Луна (6-19 ноября) – в этот период волосы растут медленнее, поэтому идеально подходит для тех, кто хочет сохранить форму стрижки подольше. Если планируете красить волосы, то выбирайте темные оттенки.

Новолуние (20 ноября) — любые процедуры с волосами могут привести к их ломкости и потере блеска.

Растущая Луна (21-30 ноября) — снова благоприятное время для обновления имиджа. Волосы хорошо реагируют на стрижку, быстро растут и приобретают блеск. Окрашивание получается насыщенным и стойким.

Благоприятные дни для стрижки: 6, 11, 12, 14, 24 ноября.

Не рекомендуется стричься: 9, 22, 29 ноября.

Уход за волосами в ноябре 2025 года по фазам Луны

Ориентируясь на фазы Луны в ноябре 2025 года, вы можете усилить действие уходовых процедур.

Растущая Луна (1–4 ноября) — в этот период волосы хорошо впитывают полезные вещества, поэтому рекомендуется делать питательные маски, использовать сыворотки для блеска и увлажнения. Не стоит пользоваться девайсами для укладки — волосы могут стать сухими.

В полнолуние (5 ноября) важно не перегружать волосы. Лучше ограничиться очищением кожи головы и легким массажем. Не рекомендуется кардинально менять уход или делать химические процедуры.

Во время убывающей Луны (6-19 ноября) можно использовать средства против выпадения волос — они действуют эффективнее.

Новолуние (20 ноября) — это день, когда стоит ограничиться мытьем шампунем с использованием кондиционера. А растущая Луна (21-30 ноября) снова открывает возможности для активного ухода за волосами.

