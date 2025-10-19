Листопад – це період, коли погода не тішить сонячною погодою, тож хочеться підняти собі настрій за допомогою б’юті-процедур.

Вдала стрижка або фарбування здатні не лише освіжити образ, а й додати впевненості. Щоб результат справді потішив, а волосся залишалося здоровим і блискучим, варто орієнтуватися на фази Місяця.

Факти ICTV підготували місячний календар на листопад 2025 року, щоб ви обрали найкращий день для візиту до салону краси.

Коли краще стригти волосся у листопаді 2025 року

Розглянемо детально фази Місяця у листопаді 2025 року та їхній потенційний вплив на стан і зовнішній вигляд волосся.

Фази Місяця у листопаді 2025 року та їхній вплив на волосся:

Місяць, що зростає (1-4 листопада) – найкращий час для оновлення зачіски. Волосся, підстрижене у цей період, росте швидше, стає густішим і сильнішим. Фарбуватися можна, але кардинально змінювати колір не рекомендується.

(5 листопада) – стрижка цього дня може зробити волосся неслухняним. Фарбуватися також не варто, результат вас не задовільнить. Спадний Місяць (6-19 листопада) – у цей період волосся росте повільніше, тому ідеально підходить для тих, хто хоче зберегти форму стрижки надовше. Якщо плануєте фарбуватися, то обирайте темні відтінки.

(20 листопада) – будь-які процедури з волоссям можуть призвести до його ламкості і втрати блиску. Місяць, що зростає (21-30 листопада) – знову сприятливий час для оновлення іміджу. Волосся добре реагує на стрижку, швидко росте й набуває блиску. Фарбування виходить насиченим і стійким.

Сприятливі дні для стрижки: 6, 11, 12, 14, 24 листопада.

6, 11, 12, 14, 24 листопада. Не рекомендується стригтися: 9, 22, 29 листопада.

Догляд за волоссям у листопаді 2025 року за фазами Місяця

Орієнтуючись на фази Місяця у листопаді 2025 року, ви можете посилити дію доглядових процедур.

Місяць, що зростає (1–4 листопада) – у цей період волосся добре вбирає корисні речовини, тож рекомендується робити живильні маски, використовувати сироватки для блиску та зволоження. Не варто користуватися девайсами для укладання – волосся може стати сухим.

У повню (5 листопада) важливо не перевантажувати волосся. Краще обмежитися очищенням шкіри голови і легким масажем. Не рекомендується кардинально змінювати догляд чи робити хімічні процедури.

Під час спадного Місяця (6-19 листопада) можна використовувати засоби проти випадіння волосся — вони діють ефективніше.

Молодик (20 листопада) – це день, коли варто обмежитися миттям шампунем з використанням кондиціонера. А Місяць, що зростає (21-30 листопада) знову відкриває можливості для активного догляду за волоссям.

