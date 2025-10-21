Ноябрь — это период, когда световой день сокращается, а температура воды в водоемах снижается, что напрямую влияет на активность рыбы.

В последний месяц осени к планированию рыбалки стоит подходить особенно ответственно. Необходимо учитывать поведение хищных и мирных видов, подобрать подходящие снасти и приманки, а также принимать во внимание фазы Луны и погодные условия.

Факты ICTV подготовили календарь рыбалки на ноябрь 2025 года, который поможет определить самые благоприятные дни для клева.

Сейчас смотрят

Календарь рыбалки на ноябрь 2025 года

Начало месяца подходит для подготовки снастей и ловли мирной рыбы. 9-11 ноября хорошо будет клевать карп, щука и судак. Период 25-27 ноября благоприятен для ночной рыбалки с использованием световых приманок.

В ноябре 2025 года выезд на водоем рекомендуется планировать на дни со стабильной погодой и минимальными осадками.

Лучшие дни для рыбалки: 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28 ноября.

Хорошие дни для рыбалки: 10, 11, 12, 22, 23, 29, 30 ноября.

Плохие дни для рыбалки: 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16 ноября.

Очень плохие дни для рыбалки: 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21 ноября.

На что ловить рыбу в ноябре 2025 года

В ноябре 2025 года окунь и щука становятся менее активными, предпочитают бровки и подводные укрытия. Карп и лещ постепенно снижают активность, лучше клюют на донные снасти с натуральными насадками. Судак сохраняет активность в местах с течением, часто охотится на мелкую рыбу.

Чтобы привлечь внимание хищника, выбирайте яркие и контрастные цвета приманок. Обращайте внимание на участки с подводной растительностью, бровками и ямами — там собирается больше всего рыбы.

Источник: Vlisi, Fish-master

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.