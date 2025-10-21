Календар рибалки на листопад 2025: коли риба клює найактивніше
Листопад — це період, коли світловий день скорочується, а температура води у водоймах знижується, що безпосередньо впливає на активність риби.
В останній місяць осені до планування риболовлі варто підходити особливо відповідально. Необхідно враховувати поведінку хижих і мирних видів, підібрати відповідні снасті та приманки, а також зважати на фази Місяця й погодні умови.
Факти ICTV підготували календар рибалки на листопад 2025 року, який допоможе визначити найсприятливіші дні для кльову.
Календар рибалки на листопад 2025 року
Початок місяця підходить для підготовки снастей і ловні мирної риби. 9-11 листопада добре клюватиме короп, щука і судак. Період 25-27 листопада сприятливий для нічної риболовлі з використанням світлових приманок.
У листопаді 2025 року виїзд на водойму рекомендується планувати на дні зі стабільною погодою та мінімальними опадами.
- Найкращі дні для риболовлі: 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28 листопада.
- Хороші дні для риболовлі: 10, 11, 12, 22, 23, 29, 30 листопада.
- Погані дні для риболовлі: 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16 листопада.
- Дуже погані дні для риболовлі: 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21 листопада.
На що ловити рибу у листопаді 2025 року
У листопаді 2025 року окунь та щука стають менш активними, надають перевагу бровкам і підводним укриттям. Короп та лящ поступово знижують активність, краще клюють на донні снасті з натуральними насадками. Судак зберігає активність у місцях із течією, часто полює на дрібну рибу.
Щоб привернути увагу хижака, обирайте яскраві та контрастні кольори приманок. Звертайте увагу на ділянки з підводною рослинністю, бровками та ямами — там збирається більше всього риби.
Джерело: Vlisi, Fish-master