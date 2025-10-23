Ретроградный Меркурий — это астрологическое явление, когда планета Меркурий кажется, будто движется назад по небесной сфере.

Когда ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года и чего стоит опасаться в этот период, читайте в нашем материале.

С какого числа Меркурий ретрограден в ноябре 2025 года

В астрологии это считается периодом замедления и остановки процессов, которыми управляет Меркурий. В частности, это коммуникации, обмен информацией, документы, переговоры, путешествия, покупки и продажи.

Когда Меркурий в прямом движении, он способствует интеллектуальному развитию, эффективному общению и организации дел. Во время ретроградного движения эти сферы могут «сбиваться», возникают задержки, недоразумения, проблемы с техникой и документами, а планы часто приходится корректировать.

Дата, когда начинается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года — 9 ноября.

Когда заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года

Заканчивается период 29 ноября. Это время стоит учитывать при планировании важных дел, подписании документов или начале новых проектов. Во время ретроградного Меркурия рекомендуют проверять информацию, быть внимательными к мелочам и избегать поспешных решений.

Чего не стоит делать во время ретроградного Меркурия

Что лучше отложить во время ретроградного Меркурия:

В период ретроградного Меркурия не стоит подписывать соглашения, заключать контракты или запускать новые бизнес-проекты. В это время часто случаются недоразумения, неточности в документах или изменение условий уже после договоренностей.

Избегайте крупных покупок, особенно это касается электроники, техники и гаджетов. Повышена вероятность заводских дефектов, ошибочных заказов или проблем с гарантией. Лучше подождать до завершения ретроградной фазы.

Задержки рейсов, путаница с билетами или изменение маршрутов в этот период случаются чаще. Если путешествие нельзя отложить, подготовьте запасной план.

Меркурий управляет коммуникацией, поэтому возможны неправильные трактовки слов, конфликты или неудачные начала новых отношений. Лучше не делать серьезных заявлений и не принимать решений на эмоциях.

Ошибки, которые кажутся незначительными, могут привести к большим проблемам. В этот период внимательность к деталям — лучшая защита от неприятных сюрпризов.

Материал основан на астрологических учениях и рассчитан на тех, кто интересуется астрологией и эзотерикой.

