Ретроградний Меркурій — це астрологічне явище, коли планета Меркурій здається, ніби рухається назад по небесній сфері.

Коли ретроградний Меркурій у листопаді 2025 року та чого варто остерігатися в цей період, читайте в нашому матеріалі.

З якого числа Меркурій ретроградний у листопаді 2025 року

У астрології це вважають періодом уповільнення та зупинки процесів, якими керує Меркурій. Зокрема це комунікації, обмін інформацією, документи, переговори, подорожі, покупки та продажі.

Коли Меркурій у прямому русі, він сприяє інтелектуальному розвитку, ефективному спілкуванню та організації справ. Під час ретроградності ці сфери можуть “збиватися”, виникають затримки, непорозуміння, проблеми з технікою та документами, а плани часто доводиться коригувати.

Дата, коли починається ретроградний Меркурій у листопаді 2025 року – 9 листопада.

Коли закінчується ретроградний Меркурій у листопаді 2025 року

Закінчується період 29 листопада. Цей час варто враховувати при плануванні важливих справ, підписанні документів або початку нових проектів. Під час ретроградного Меркурія рекомендують перевіряти інформацію, бути уважними до дрібниць і уникати поспішних рішень.

Чого не варто робити у ретроградний Меркурій

Що краще відкласти під час ретроградного Меркурія:

У цей період не варто підписувати угоди, укладати контракти чи запускати нові бізнес-проєкти. У цей час часто трапляються непорозуміння, неточності в документах або зміна умов уже після домовленостей.

Уникайте великих покупок, особливо це стосується електроніки, техніки та ґаджетів. Підвищена ймовірність заводських дефектів, помилкових замовлень чи проблем із гарантією. Краще зачекати до завершення ретроградної фази.

Затримки рейсів, плутанина з квитками чи зміна маршрутів у цей період трапляються частіше. Якщо мандрівку не можна відкласти, підготуйте запасний план.

Ця планета керує комунікацією, тому можливі неправильні трактування слів, конфлікти або невдалі початки нових стосунків. Краще не робити серйозних заяв і не приймати рішень на емоціях.

Помилки, що здаються незначними, можуть призвести до більших проблем. У цей період уважність до деталей — найкращий захист від неприємних сюрпризів.

Матеріал базується на астрологічних вченнях і розрахований на тих, хто цікавиться астрологією та езотерикою.

