Презентация iPhone 17 отгремела, оставив обсуждения нового чипа A19 и обновленного дизайна.

Но настоящая магия Apple скрывается в деталях, которые делают использование удобнее. В этом обзоре рассказываем о важных нововведениях iPhone 17, которые могли пройти мимо вашего внимания.

Новый сенсор фронтальной камеры: горизонтальные селфи в вертикальном положении

Фронтальная камера получила существенное обновление с квадратным сенсором на 18 Мп, позволяющим делать горизонтальные снимки при вертикальном положении телефона.

Сейчас смотрят

Это решает проблему, когда для групповых фото приходилось неестественно поворачивать устройство. Искусственный интеллект помогает расширить кадр, чтобы в него поместились все друзья. Эта небольшая деталь убирает лишние действия, оставляя только чистые эмоции от момента.

Функция Dual Capture: одновременная запись на основную и фронтальную камеры

Для создателей контента появилась функция, открывающая новые творческие возможности. iPhone 17 записывает видео одновременно на основную и фронтальную камеры в разрешении 4K.

Это позволяет запечатлеть и окружающую обстановку, и реакцию на происходящее в одном файле. Dual Capture — мощный инструмент для рассказывания историй, экономящий время и делающий ролики более живыми.

Обновление дисплея: ProMotion и Always-On в базовой модели iPhone 17

Технологии, ранее доступные только в Pro-версиях, теперь есть в базовой модели. Дисплей Super Retina XDR получил адаптивную частоту обновления до 120 Гц (ProMotion) и функцию Always-On.

Прокрутка стала плавной, а анимации — отзывчивыми. Always-On отображает важные уведомления на заблокированном экране. Это уровень комфорта, к которому привыкаешь мгновенно.

Антибликовое покрытие экрана: комфортное использование при ярком свете

Экран iPhone 17 стал прочнее и практичнее. Помимо стекла Ceramic Shield 2, устойчивого к царапинам, дисплей получил специализированный антибликовый слой.

Экран остается читаемым в солнечный день, что позволяет комфортно пользоваться телефоном на улице или пляже. Это улучшение значительно повышает удобство в повседневных сценариях.

Сниженная минимальная яркость: чтение в темноте без напряжения для глаз

Наряду с рекордной пиковой яркостью в 3000 нит, дисплей iPhone 17 снижает ее до минимума в 1 нит. Преимущества:

снижение нагрузки на зрение в темное время;

уменьшение светового загрязнения в комнате;

экономия заряда аккумулятора при ночном использовании.

Эта забота о комфорте в деталях — отличительная черта продуманной техники.

Сверхширокоугольная камера на 48 Мп: повышенная детализация в пейзажах и макро

Обновление получила и сверхширокоугольная камера с сенсором на 48 мегапикселей. По умолчанию она снимает в разрешении 24 Мп, объединяя пиксели для лучшего качества при слабом освещении.

Это дает детализированные панорамные снимки и качественные макрофотографии. Можно запечатлеть и горный пейзаж, и капли росы на цветке с впечатляющим результатом.

Live Translation на устройстве: конфиденциальный перевод в реальном времени

С выходом iOS 26 появилась функция Live Translation, работающая на устройстве без подключения к интернету.

Она переводит текст и аудио в реальном времени, сохраняя конфиденциальность благодаря локальной обработке. Функция особенно полезна в путешествиях, помогая общаться с людьми по всему миру без языкового барьера.

256 ГБ в базовой версии: удвоенный объем памяти

Apple удвоила минимальный объем памяти в базовой модели iPhone 17 до 256 ГБ. Это обеспечивает:

достаточно места для тысяч фотографий и часов видео;

возможность установки множества приложений и игр;

комфортную работу с “тяжелыми” файлами без облачных хранилищ.

Поддержка стандарта Wi-Fi 7: задел на будущее для скорости и стабильности сети

Благодаря чипу N1, линейка iPhone 17 поддерживает Wi-Fi 7. Хотя роутеры с этим стандартом пока не распространены, это важный задел.

Wi-Fi 7 обеспечивает высокую скорость, меньшую задержку и стабильное соединение в загруженных сетях. Телефон будет работать быстрее и надежнее долгие годы, а функции вроде AirDrop станут еще отзывчивее.

Ускоренная зарядка: до 8 часов работы в режиме видео после 10 минут у розетки

Система зарядки тоже улучшилась. С адаптером на 40 Вт всего 10 минут у розетки обеспечивают до 8 часов воспроизведения видео. Это выручит, когда времени мало, а телефон разряжен — перед выходом из дома или во время пересадки. Быстрое восполнение энергии дарит уверенность, что устройство не подведет в неподходящий момент.

iPhone 17 — это не просто набор характеристик, а совокупность продуманных решений, делающих жизнь проще. Именно такие детали превращают покупку техники в особенное событие. А чтобы вживую ощутить эти фишки смартфона, посетите Ябко.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.