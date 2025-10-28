iPhone 17: 10 фишек, которые вы могли пропустить после презентации
Презентация iPhone 17 отгремела, оставив обсуждения нового чипа A19 и обновленного дизайна.
Но настоящая магия Apple скрывается в деталях, которые делают использование удобнее. В этом обзоре рассказываем о важных нововведениях iPhone 17, которые могли пройти мимо вашего внимания.
Новый сенсор фронтальной камеры: горизонтальные селфи в вертикальном положении
Фронтальная камера получила существенное обновление с квадратным сенсором на 18 Мп, позволяющим делать горизонтальные снимки при вертикальном положении телефона.
Это решает проблему, когда для групповых фото приходилось неестественно поворачивать устройство. Искусственный интеллект помогает расширить кадр, чтобы в него поместились все друзья. Эта небольшая деталь убирает лишние действия, оставляя только чистые эмоции от момента.
Функция Dual Capture: одновременная запись на основную и фронтальную камеры
Для создателей контента появилась функция, открывающая новые творческие возможности. iPhone 17 записывает видео одновременно на основную и фронтальную камеры в разрешении 4K.
Это позволяет запечатлеть и окружающую обстановку, и реакцию на происходящее в одном файле. Dual Capture — мощный инструмент для рассказывания историй, экономящий время и делающий ролики более живыми.
Обновление дисплея: ProMotion и Always-On в базовой модели iPhone 17
Технологии, ранее доступные только в Pro-версиях, теперь есть в базовой модели. Дисплей Super Retina XDR получил адаптивную частоту обновления до 120 Гц (ProMotion) и функцию Always-On.
Прокрутка стала плавной, а анимации — отзывчивыми. Always-On отображает важные уведомления на заблокированном экране. Это уровень комфорта, к которому привыкаешь мгновенно.
Антибликовое покрытие экрана: комфортное использование при ярком свете
Экран iPhone 17 стал прочнее и практичнее. Помимо стекла Ceramic Shield 2, устойчивого к царапинам, дисплей получил специализированный антибликовый слой.
Экран остается читаемым в солнечный день, что позволяет комфортно пользоваться телефоном на улице или пляже. Это улучшение значительно повышает удобство в повседневных сценариях.
Сниженная минимальная яркость: чтение в темноте без напряжения для глаз
Наряду с рекордной пиковой яркостью в 3000 нит, дисплей iPhone 17 снижает ее до минимума в 1 нит. Преимущества:
- снижение нагрузки на зрение в темное время;
- уменьшение светового загрязнения в комнате;
- экономия заряда аккумулятора при ночном использовании.
Эта забота о комфорте в деталях — отличительная черта продуманной техники.
Сверхширокоугольная камера на 48 Мп: повышенная детализация в пейзажах и макро
Обновление получила и сверхширокоугольная камера с сенсором на 48 мегапикселей. По умолчанию она снимает в разрешении 24 Мп, объединяя пиксели для лучшего качества при слабом освещении.
Это дает детализированные панорамные снимки и качественные макрофотографии. Можно запечатлеть и горный пейзаж, и капли росы на цветке с впечатляющим результатом.
Live Translation на устройстве: конфиденциальный перевод в реальном времени
С выходом iOS 26 появилась функция Live Translation, работающая на устройстве без подключения к интернету.
Она переводит текст и аудио в реальном времени, сохраняя конфиденциальность благодаря локальной обработке. Функция особенно полезна в путешествиях, помогая общаться с людьми по всему миру без языкового барьера.
256 ГБ в базовой версии: удвоенный объем памяти
Apple удвоила минимальный объем памяти в базовой модели iPhone 17 до 256 ГБ. Это обеспечивает:
- достаточно места для тысяч фотографий и часов видео;
- возможность установки множества приложений и игр;
- комфортную работу с “тяжелыми” файлами без облачных хранилищ.
Поддержка стандарта Wi-Fi 7: задел на будущее для скорости и стабильности сети
Благодаря чипу N1, линейка iPhone 17 поддерживает Wi-Fi 7. Хотя роутеры с этим стандартом пока не распространены, это важный задел.
Wi-Fi 7 обеспечивает высокую скорость, меньшую задержку и стабильное соединение в загруженных сетях. Телефон будет работать быстрее и надежнее долгие годы, а функции вроде AirDrop станут еще отзывчивее.
Ускоренная зарядка: до 8 часов работы в режиме видео после 10 минут у розетки
Система зарядки тоже улучшилась. С адаптером на 40 Вт всего 10 минут у розетки обеспечивают до 8 часов воспроизведения видео. Это выручит, когда времени мало, а телефон разряжен — перед выходом из дома или во время пересадки. Быстрое восполнение энергии дарит уверенность, что устройство не подведет в неподходящий момент.
iPhone 17 — это не просто набор характеристик, а совокупность продуманных решений, делающих жизнь проще. Именно такие детали превращают покупку техники в особенное событие. А чтобы вживую ощутить эти фишки смартфона, посетите Ябко.