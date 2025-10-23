Apple резко сокращает объемы производства новой модели iPhone Air, которая является самым тонким смартфоном в линейке iPhone 17. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на поставщиков компании.

Несмотря на общий успех серии, спрос на iPhone Air оказался намного ниже, чем ожидалось, и объемы его выпуска с ноября снижаются до уровня, близкого к завершению производства.

iPhone Air не оправдал ожиданий

По данным источников, модель Air должна была составлять примерно 10-15% всех производственных заказов нового поколения, однако реальный спрос заставил Apple скорректировать планы.

Поставщики сообщают, что производство сворачивается, поскольку продажи модели оказались на уровне iPhone 16 Plus – наименее популярного смартфона предыдущей линейки.

iPhone Air стал первой попыткой Apple войти в сегмент ультратонких смартфонов. Устройство получило обновленный дизайн, но уступает базовым и Pro-версиям по автономности и камерным возможностям.

Обозреватели ранее отмечали, что главным преимуществом модели является не тонкий корпус, а уменьшенный вес, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы заинтересовать широкую аудиторию, пишет The Verge.

Аналитики считают, что iPhone Air мог быть тестовым продуктом перед запуском складного iPhone. Несмотря на сокращение производства, его появление демонстрирует стратегический интерес Apple к новым форм-факторам.

Продажи всей линейки – на рекордном уровне

Несмотря на неудачу iPhone Air, общая динамика продаж iPhone 17 является самой успешной за несколько лет. Apple сохраняет общий план производства на уровне 85–90 млн единиц и параллельно увеличивает объемы выпуска базовой модели и Pro-версий.

Согласно аналитике Counterpoint, за первые 10 дней продаж в США и Китае серия iPhone 17 превысила результаты iPhone 16 на 14%.

Базовый iPhone 17 показал рост на 31% благодаря внедрению дисплея с высокой частотой обновления и функцией always-on, а модели Pro и Pro Max выросли на 12% благодаря операторам, которые предлагают большие скидки на обновление.

