Презентація iPhone 17 відгриміла, залишивши обговорення нового чипа A19 і оновленого дизайну.

Але справжня магія Apple ховається в деталях, які роблять використання зручнішим. У цьому огляді розповідаємо про важливі нововведення iPhone 17, які могли пройти повз вашу увагу.

Новий сенсор фронтальної камери: горизонтальні селфі у вертикальному положенні

Фронтальна камера отримала істотне оновлення з квадратним сенсором на 18 Мп, що дозволяє робити горизонтальні знімки при вертикальному положенні телефону.

Це вирішує проблему, коли для групових фото доводилося неприродно повертати пристрій. Штучний інтелект допомагає розширити кадр, щоб у нього помістилися всі друзі. Ця невелика деталь прибирає зайві дії, залишаючи тільки чисті емоції від моменту.

Функція Dual Capture: одночасний запис на основну і фронтальну камери

Для творців контенту з’явилася функція, що відкриває нові творчі можливості. iPhone 17 записує відео одночасно на основну і фронтальну камери в роздільній здатності 4K.

Це дозволяє зафіксувати і навколишнє оточення, і реакцію на те, що відбувається в одному файлі. Dual Capture — потужний інструмент для розповіді історій, що економить час і робить ролики більш живими.

Оновлення дисплея: ProMotion і Always-On в базовій моделі iPhone 17

Технології, раніше доступні тільки в Pro-версіях, тепер є в базовій моделі. Дисплей Super Retina XDR отримав адаптивну частоту оновлення до 120 Гц (ProMotion) і функцію Always-On.

Прокрутка стала плавною, а анімації — чутливими. Always-On відображає важливі повідомлення на заблокованому екрані. Це рівень комфорту, до якого звикаєш миттєво.

Антиблікове покриття екрану: комфортне використання при яскравому світлі

Екран iPhone 17 став міцнішим і практичнішим. Крім скла Ceramic Shield 2, стійкого до подряпин, дисплей отримав спеціалізований антибліковий шар.

Екран залишається читабельним у сонячний день, що дозволяє комфортно користуватися телефоном на вулиці або пляжі. Це поліпшення значно підвищує зручність у повсякденних сценаріях.

Знижена мінімальна яскравість: читання в темряві без напруги для очей

Поряд з рекордною піковою яскравістю в 3000 ніт, дисплей iPhone 17 знижує її до мінімуму в 1 ніт. Переваги:

зниження навантаження на зір в темний час;

зменшення світлового забруднення в кімнаті;

економія заряду акумулятора при нічному використанні.

Ця турбота про комфорт у деталях — відмінна риса продуманої техніки.

Надширококутна камера на 48 Мп: підвищена деталізація в пейзажах і макро

Оновлення отримала і надширококутна камера з сенсором на 48 мегапікселів. За замовчуванням вона знімає в роздільній здатності 24 Мп, об’єднуючи пікселі для кращої якості при слабкому освітленні.

Це дає деталізовані панорамні знімки і якісні макрофотографії. Можна зафіксувати і гірський пейзаж, і краплі роси на квітці з вражаючим результатом.

Live Translation на пристрої: конфіденційний переклад у реальному часі

З виходом iOS 26 з’явилася функція Live Translation, яка працює на пристрої без підключення до Інтернету.

Вона перекладає текст і аудіо в реальному часі, зберігаючи конфіденційність завдяки локальній обробці. Функція особливо корисна в подорожах, допомагаючи спілкуватися з людьми по всьому світу без мовного бар’єру.

256 ГБ в базовій версії: подвоєний обсяг пам’яті

Apple подвоїла мінімальний обсяг пам’яті в базовій моделі iPhone 17 до 256 ГБ. Це забезпечує:

достатньо місця для тисяч фотографій і годин відео;

можливість установки безлічі додатків та ігор;

комфортну роботу з “важкими” файлами без хмарних сховищ.

Підтримка стандарту Wi-Fi 7: заділ на майбутнє для швидкості та стабільності мережі

Завдяки чипу N1, лінійка iPhone 17 підтримує Wi-Fi 7. Хоча роутери з цим стандартом поки що не поширені, це важливий заділ.

Wi-Fi 7 забезпечує високу швидкість, меншу затримку і стабільне з’єднання в завантажених мережах. Телефон буде працювати швидше і надійніше довгі роки, а функції на зразок AirDrop стануть ще чутливішими.

Прискорена зарядка: до 8 годин роботи в режимі відео після 10 хвилин біля розетки

Система зарядки теж покращилася. З адаптером на 40 Вт всього 10 хвилин біля розетки забезпечують до 8 годин відтворення відео. Це виручить, коли часу мало, а телефон розряджений — перед виходом з дому або під час пересадки. Швидке поповнення енергії дарує впевненість, що пристрій не підведе в невідповідний момент.

iPhone 17 — це не просто набір характеристик, а сукупність продуманих рішень, що роблять життя простішим. Саме такі деталі перетворюють покупку техніки на особливу подію. А щоб наживо відчути ці фішки смартфона, відвідайте Ябко.

