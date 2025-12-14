В столице состоялся финал национального конкурса красоты Мисс Украина 2025.

Главный титул и корону завоевала 18-летняя одесситка Валерия Лисовская, которая в следующем году представит Украину на международном конкурсе Мисс Мира.

Об этом сообщили в Instagam конкурса красоты.

Мисс Украина 2025: что известно

Финальное шоу прошло в формате концертной церемонии и собрало 18 финалисток из разных регионов страны.

По решению жюри, именно Валерия Лисовская стала обладательницей главной короны конкурса.

Кто такая Валерия Лисовская

Новая Мисс Украина Валерия Лисовская учится на втором курсе Международного университета по специальности Международные экономические отношения.

Она свободно владеет английским и французским языками, занимается теннисом, танцами и актерским мастерством, а также проходила курсы журналистики.

Валерия развивает модельную карьеру и активно путешествует.

Именно она будет представлять Украину на конкурсе Мисс Мира в 2026 году.

Победительница получила корону, инкрустированную синими сапфирами.

По замыслу организаторов, синие камни символизируют мир, небо и внутреннюю силу, а белые — свет и стойкость украинских женщин. Дизайн короны вдохновлен образом Древа жизни.

В финале конкурса приняли участие 18 участниц. Титул Мисс Земля получила София Орел. Вторая вице-мисс — Мария Калиниченко, Вице-мисс Украина 2025 — Ольга Дмитриевская.

Церемонию вели Тимур Мирошниченко и Даша Квитка.

На сцене выступили Джамала, TAYANNA, Злата Огневич и группа TVORCHI, а телеверсия финала транслировалась на телеканале М1.

Напомним, что 21 ноября в Бангкоке (Таиланд) состоялся финал 74-го конкурса Мисс Вселенная. На нем победу одержала 25-летняя Фатима Бош из Мексики.

Второе место заняла представительница Таиланда Правинар Сингх, третье — Стефани Абасали из Венесуэлы.

В пятерку также вошли участницы из Филиппин и Кот-д’Ивуара.

Украину на конкурсе представляла 26-летняя София Ткачук, однако в этом году она не смогла пройти в тридцатку.

Во время показа национальных костюмов София вышла на сцену в образе Голубя мира — символа призыва к прекращению войны и агрессии.

Идею образа разработала директор конкурса Мисс Вселенная Украина Анна Филимонова, а дизайн создал филиппинский модельер Майкл Барасси.

