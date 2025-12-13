София Нерсесян завоевала второе место на Детском Евровидении-2025. Она представила Украину песней Мотанка.

Об этом сообщает Суспільне.

София Нерсесян – на втором месте в финале Детского Евровидения

Песенный конкурс в этом году состоялся 13 декабря в Тбилиси.

По итогам голосования жюри и зрителей Украина набрала 177 баллов.

От национальных жюри украинская участница получила 79 баллов:

  • по 10 баллов Украина получила от Сан-Марино и Черногории;
  • 8 баллов – от Хорватии,
  • по 6 баллов – от Мальты, Армении, Грузии и Франции;
  • Кипр и Албания поставили Украине по 5 баллов;
  • Нидерланды и Северная Македония — по 4 балла;
  • по 3 балла поступило от Ирландии и Португалии;
  • 2 балла — от Испании,
  • 1 балл — от Италии.

Еще 98 баллов Украина получила по результатам зрительского голосования.

Объявление баллов от украинского национального жюри осуществлял представитель Украины на Детском Евровидении-2024 Артем Котенко.

От Украины 12 баллов получила Армения.

Софія Нерсесян

