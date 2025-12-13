Ирина Гамалий, редактор сайта
София Нерсесян заняла второе место на Детском Евровидении 2025
София Нерсесян завоевала второе место на Детском Евровидении-2025. Она представила Украину песней Мотанка.
Об этом сообщает Суспільне.
София Нерсесян – на втором месте в финале Детского Евровидения
Песенный конкурс в этом году состоялся 13 декабря в Тбилиси.
По итогам голосования жюри и зрителей Украина набрала 177 баллов.
От национальных жюри украинская участница получила 79 баллов:
- по 10 баллов Украина получила от Сан-Марино и Черногории;
- 8 баллов – от Хорватии,
- по 6 баллов – от Мальты, Армении, Грузии и Франции;
- Кипр и Албания поставили Украине по 5 баллов;
- Нидерланды и Северная Македония — по 4 балла;
- по 3 балла поступило от Ирландии и Португалии;
- 2 балла — от Испании,
- 1 балл — от Италии.
Еще 98 баллов Украина получила по результатам зрительского голосования.
Объявление баллов от украинского национального жюри осуществлял представитель Украины на Детском Евровидении-2024 Артем Котенко.
От Украины 12 баллов получила Армения.
Источник: Суспільне
