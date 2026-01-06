В соцсетях стала вирусной история об итальянце по имени Рокко, который ехал в автобусе в Украину в вышиванке и, в то же время, рассказывал о том, как уважает российского диктатора Владимира Путина и презирает украинскую власть.

Об этом инциденте рассказала у себя в Threads пассажирка этого автобуса Дарья Мельниченко.

Итальянец на границе с Украиной вызвал возмущение соцсетей: о чем идет речь

Дарья Мельниченко рассказала о конфликте и пренебрежении западного гостя у себя на странице и собрала первым постом десятки тысяч лайков и тысячи комментариев.

– Представьте ситуацию: еду в Украину из Италии двухэтажным автобусом. Остановились все на 10 минут. Выходит пара – украинка с итальянцем. Он в вышиванке, которую, как сказал он, подарила ему его возлюбленная, и они вместе едут к ней домой. Я в наушниках, говорю по работе на итальянском языке. Он ко мне подходит и начинает говорить, – подчеркнула украинка.

По ее словам, мужчина задавал ей много вопросов, однако она держала дистанцию, поэтому он перешел к рассказам о том, какая плохая Украина и наша власть, а вот российский диктатор Владимир Путин – молодец, его он уважает.

Дарья посоветовала этому мужчине не ехать в Украину, однако это вызвало у мужчины возмущение, ведь там «дом его жены».

Она добавила, что он едет в ее страну и говорит о ней ужасные вещи, на что итальянец отметил, что его жена – тоже украинка, и имеет такое же мнение.

Этот пост сразу вызвал огромный резонанс, Дарье Мельниченко начали писать советы и слова поддержки, ведь она заявила, что человек с такими взглядами не имеет права въехать через границу Украины.

Позже девушка написала, что итальянца зовут Рокко. Она поговорила об этой ситуации со старшей смены, после чего мужчину вывели на разговор тет-а-тет.

Мельниченко добавила, что написала заявление на итальянца и ей пообещали, что его не пропустят в Украину.

Эта история породила множество мемов и постов-реакций в сети, которые продолжают появляться в режиме реального времени.

На ситуацию отреагировали в том числе украинские комики, известные бренды и даже люди из-за рубежа, которые случайно попали в украинский информационный пузырь.

Позже Госпогранслужба уточнила, что итальянца Рокко, которому, как оказалось, 53 года, как и ожидалось, не пропустили в Украину через пункт пропуска Чоп.

Также ему запретили въезд на украинскую территорию сроком на три года.

Запрет приняли из-за нарушения им норм украинского законодательства, ведь он имеет пророссийские взгляды и оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины.

