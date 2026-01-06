У соцмережах набула вірусності історія про італійця на ім’я Рокко, який їхав в автобусі до України у вишиванці і, водночас, розповідав про те, як поважає російського диктатора Володимира Путіна та зневажає українську владу.

Про цей інцидент розповіла у себе в Threads пасажирка цього автобуса Дар’я Мелніченко.

Італієць на кордоні з Україною викликав обурення соцмереж: про що йдеться

Дар’я Мелніченко розповіла про конфлікт та зневагу західного гостя у себе на сторінці і зібрала найпершим постом десятки тисяч вподобань та тисячі коментарів.

– Уявіть ситуацію: їду в Україну з Італії двоповерховим автобусом. Зупинились усі на 10 хвилин. Виходить пара – українка з італійцем. Він у вишиванці, яку, як сказав він, подарувала йому його кохана, і вони разом їдуть до неї додому. Я в навушниках, говорю по роботі італійською мовою. Він до мене підходить і починає говорити, – наголосила українка.

За її словами, чоловік задавав їй багато запитань, однак вона тримала дистанцію, тож він перейшов до розповідей про те, яка погана Україна та наша влада, а от російський диктатор Володимир Путін – молодець, його він поважає.

Дар’я порадила цьому чоловікові не їхати до України, однак це викликало у чоловіка обурення, адже там “дім його жінки”.

Вона додала, що він їде до її країни і каже про неї жахливі речі, на що італієць зазначив, що його жінка – теж українка, і має таку саму думку.

Цей пост одразу викликав величезний резонанс, Дар’ї Мелніченко почали писати поради та слова підтримки, адже вона заявила, що людина з такими поглядами не має права в’їхати через кордон України.

Пізніше дівчина написала, що італійця звати Рокко. Вона поговорила про цю ситуацію зі старшою зміни, після чого чоловіка вивели на розмову тет-а-тет.

Мелніченко додала, що написала заяву на італійця і їй пообіцяли, що його не пропустять до України.

Ця історія породила безліч мемів і постів-реакцій у мережі, які продовжують з’являтися у режимі реального часу.

На ситуацію відреагували в тому числі українські коміки, відомі бренди, та навіть люди з-за кордону, які випадково потрапили в українську інформаційну бульбашку.

Пізніше Держприкордонслужба уточнила, що італійця Рокко, якому, як виявилось, 53 роки, як і очікувалось, не пропустили до України через пункт пропуску Чоп.

Також йому заборонили в’їзд на українські землі строком у три роки.

Заборону ухвалили через порушення ним норм українського законодавства, адже він має проросійські погляди та виправдовує збройну агресію РФ проти України.

